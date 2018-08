Il bello della curiosità: ci fa vivere meglio (e di più)

APRIRCI A QUELLO CHE NON CONOSCIAMO – Il mezzo principe a più semplice per ampliare i nostri orizzonti è leggere un buon libro. La lettura ci porta a immaginare, vestire i panni di una persona diversa da noi e in contesti differenti a quelli in cui siamo abituati a vivere. In questo modo la nostra mente si apre a nuovi orizzonti e si pone interrogativi sempre differenti. Il libro è insomma lo strumento ideale per aprirci a quello che non conosciamo, solleticando la nostra curiosità nei confronti del mondo. Leggere il racconto di un’esperienza o la descrizione di un luogo lontano può accendere il desiderio di mettersi in gioco in prima persona e sperimentare qualcosa di nuovo.



IL LIBRO NON TRAMONTA – Saremo anche in epoca 2.0, ma le informazioni che possiamo ricavare da un buon libro non può essere sostituita da quel che leggiamo sul Web, a cominciare da social network. L’informazione online è infatti pensata per essere veloce, essenziale e sintetica. Perfetta per la vita di tutti i giorni, non può però sostituirsi completamente all’approfondimento e alla fruizione slow di un buon libro. Naturalmente nulla ci vieta di leggere il nostro titolo preferito con un e-reader o su un tablet: l’importante è non rinunciare al gusto di immergersi nel racconto di un autore.



SCOPRI LE TUE PASSIONI - Non vergogniamoci di impegnarci in una nuova attività per quanto possa apparire strana o “fuori tempo massimo”: ci si può dedicare alla pittura, o seguire un corso di musica, di bricolage, o provare un nuovo sport. L’importante è fare qualcosa che ci diverte e che ci appaga al di là dei risultati che riusciamo a conseguire.



METTITI ALLA PROVA - Siamo tutti studenti nella scuola della vita e fino all'ultimo respiro non è mai troppo tardi per imparare cose nuove. Come spiegano numerosi esperti darsi nuovi stimoli ha una ricaduta positiva sia in senso fisico, sia sul piano mentale. Dedichiamoci all’attività fisica, sperimentiamo nuove ricette in cucina iscriviamoci a un corso di lingue straniera: usciremo dal nostro guscio e incontreremo nuovi amici, animati dai nostri stessi interessi.



Sì, VIAGGIARE – Non è necessario andare dall’altra parte del mondo per scoprire luoghi interessanti e curiosi. L’Italia è ricca di luoghi bellissimi disseminati ovunque: basta una gira fuori porta, oppure una giornata in visita a un museo o a una mostra d’arte per trasformare il fine settimana in una mini-vacanza di scoperta e di avventura. Trovarsi in luoghi e situazioni sconosciute permette di esercitare flessibilità mentale e di aumentare la capacità di accettare gli imprevisti elaborando in fretta soluzioni strategiche.



SENTIMENTI POSITIVI - La curiosità e l'interesse sono sempre associati a emozioni e sentimenti positivi: l'attenzione si ravviva, ci aiuta a pensare in modo più articolato, ci stimola ad approfondire e a saperne di più. Insomma: non ci lascia tregua e ci impone di andare sempre avanti. Difficile immaginare un elisir di giovinezza e di vitalità più potente di questo.