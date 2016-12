Essere altruisti migliora la salute del cuore

Dalle ricerche emerge che l'altruismo ha importanti effetti benefici sulla salute del cuore. L'espressione - aprire il cuore - racchiude in modo efficace il senso di questo atteggiamento: apertura, capacità di abbattere i muri, generosità nel darsi. Secondo The University of British Columbia, fra le prime quaranta migliori università al mondo, essere altruisti fa bene al sistema cardiocircolatorio, migliora l'autostima, abbassa la pressione: una medicina per il cuore e… per l'anima.