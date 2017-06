Come trasformare il tuo balcone in uno spazio relax

Il solarium: soprattutto durante la bella stagione, in balcone non possono mancare sdraio e ombrellone. Quando non riusciamo a liberarci per un weekend al mare, infatti, possiamo ricorrere sempre all'opzione "tintarella in casa". Attrezzarsi con un piccolo solarium diventa allora la soluzione più comoda per coccolarsi sotto i raggi del sole. Non preoccupatevi per gli sguardi indiscreti dei vicini: a garantire la vostra privacy potrebbero pensarci un ficus benjamin, un armadio da giardino o delle tende svolazzanti.



L'angolo zen: dopo una giornata di stress e corse tra un appuntamento e un altro, spesso non vediamo l'ora di tornare a casa e goderci finalmente un po' di pace e relax. Alternativa al divano o al bagno caldo potrebbe essere un angolo zen in balcone, facile da ricreare con i giusti accorgimenti. Per rendere perfetto questo spazio in cui ricaricarsi, pensare e stare in silenzio, sono indispensabili pietre (o rocce), candele, piante di origine giapponese (basta un classico bonsai) arredamenti e accessori minimal, come ad esempio un tavolino, sedie dalle piccole dimensioni e lanterne da esterno. Ricordate sempre che l'essenzialità è il tratto distintivo della cultura giapponese e di un terrazzo zen.



Un'amaca per leggere: valutando bene gli spazi, anche un'amaca potrebbe diventare un'ottima alleata del vostro relax in balcone. Rifugio ideale per leggere un libro dondolandosi all'aria aperta, è facile da installare e posizionare in base alle vostre esigenze. Consiglio spassionato: per un totale comfort, posizionate a ridosso un tavolino dove poggiare i libri o le tazzine da caffè o tè da sorseggiare tra una pagina e l'altra.



L'angolo fitness: per organizzare una mini-palestra in casa non dovete necessariamente disporre di una stanza in più, ma può essere sufficiente ritagliarsi un angolo anche in balcone. Attrezzatevi di tappetino di gomma con cui sarà possibile eseguire quasi tutti gli esercizi per addominali, gambe e glutei, di una fitbal, di cavi elastici che permettono di far lavorare spalle, dorsali, bicipiti, tricipiti e pettorali, di manubri e pesi per braccia e spalle.



La cuccia per l'amico a quattro zampe: se avete un cane, conservate un posticino per lui anche in balcone. La cuccia non è soltanto un posto in cui dormire, ma anche un luogo a riparo dal caos dove il vostro amico peloso potrà dormicchiare, rilassarsi e giocare all'aria aperta.



L'orto: lo spazio per un po' di verde si trova sempre. Non solo per fiori e piante ornamentali che colorano l'ambiente, ma anche per coltivare erbe aromatiche. Creare un orto sul terrazzo è facile e le soddisfazioni che vi attendono sono tante: bisogna solo scegliere le varietà oggettivamente più semplici da coltivare e averne cura. Lattuga, pomodoro, basilico, fragole, prezzemolo e basilico sono senza dubbio quelle che vi renderanno la vita più semplice, e gustosa.



A tutto party: uno dei piaceri più grandi per chi ha un terrazzo è ospitare amici per cene e grigliate. Se lo spazio a vostra disposizione è piccolo, scegliete tavolo estensibile e sedie pieghevoli che vi consentiranno di sfruttare ogni centimetro. Per l'aperitivo, invece, optate per piccoli tavolini da arredare, accessori multicolor e candele o lanterne per creare la giusta atmosfera. Un balcone pieno di amici è sempre una gioia!