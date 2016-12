Se il seggiolino auto è più sporco del bagno di casa

07:00 - Avere una macchina pulita e in ordine non è solo un fattore estetico. La trascuratezza dell'automobile può consentire a batteri e funghi di annidarsi e proliferare, costituendo un pericolo per la salute di tutti i passeggeri. Abbandonare cartacce e bottiglie, consumare cibi in auto senza buttare eventuali tovaglioli e contenitori sporchi aumenta la probabilità di "coltivare" un ambiente malsano.

Il problema è stato sollevato da un gruppo di studiosi dell'Università di Birmingham che ha analizzato le auto di 2000 automobilisti, scoprendo all'interno degli abitacoli numerosi tipi di batteri e funghi. La parte più a rischio è risultata essere il seggiolino auto montato per la sicurezza dei bambini: per ogni centimetro quadrato di tessuto i ricercatori hanno rilevato la presenza di batteri pericolosi per la salute, come quelli della Salmonella e dell'Escherichia coli. Una concentrazione superiore a quella rilevata nelle toilette di casa!



L'abitudine di mangiare in macchina e, per i più piccoli, di sporcare il seggiolino con cibi e bevande, può essere quindi un rischio per la salute e causa della contaminazione di numerosi germi e batteri. I ricercatori consigliano di pianificare la pulizia dell'auto con regolarità, proprio come si farebbe con le pulizie domestiche. Oltre alla rimozione di residui di cibo, carte e lattine è anche utile rimuovere con regolarità l'accumulo di polvere sulle superfici interne dell'auto, altro fattore di rischio per la salute dei bambini.



Per la pulizia dell'auto non è necessario utilizzare sempre prodotti specifici, costosi e inquinanti. Per dare una rinfrescata agli interni è sufficiente l'uso del bicarbonato dalle naturali proprietà antibatteriche e antiacaro. Basta cospargere un po' di polvere di bicarbonato su sedili, tappetini e particolarmente sul seggiolino dei bambini. Lasciar agire per circa mezz'ora e poi rimuovere con l'aspirapolvere o un panno umido. Un gesto semplice ma utile per la salute di tutta la famiglia.