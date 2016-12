La tua amica ha mille borse: saranno tutte autentiche?

07:00 - Spesso vi siete domandate “ma come fa ad avere tutte quelle borse? Non si tratta certo di invidia né di cattiveria, ma di mero senso critico. Se a conti fatti vi sembra quasi impossibile che quella vostra amica abbia tante borse griffate, aguzzate l’occhio: magari non sono tutte autentiche! Certo, starete pensando, come faccio a capirlo?

Non è sicuramente semplice, ci sono moltissimi fake verosimili, ma ricordate sempre: non esistono falsi autentici! Anche se una borsa è esattamente uguale all’originale, se non proviene dalla maison, non la si può considerare tale.



LE REGOLE BASE

I marchi come Louis Vuitton, Chanel, Hermès NON hanno rivenditori multimarca; questo significa che se la vostra amica vi dice che ha acquistato la borsa in un negozio che non fosse quello del brand, a meno che non si tratti di usato provvisto di certificati, il conto è presto fatto.



Questi e altri brand come Celine e Fendi sono sempre provvisti di codici, che nel caso di Chanel sono accompagnati da una card riportante la stessa serie numerica.



Il materiale: le borse di un certo livello hanno un certo livello di produzione e di materiali. Se la borsa vi sembra di scarsa qualità e se ne avete tenuta almeno una in mano qualche volta, sarà immediata la sensazione di “diversità” rispetto ad un originale.



Controllate online se quel modello esiste. Spesso alcuni falsi sono davvero dozzinali e il modello originale differisce in alcuni dettagli, a volte rilevanti a volte meno, ma come si sa sono i particolari a fare la differenza! Una cosa da ricordare sempre è che ci sono tantissimi siti look-a-like a quelli ufficiali, bisogna prestare sempre attenzione e verificare di essere nel sito ufficiale e non in uno quasi identico ma di repliche.



Se avete la possibilità di tenere in mano le sue borse, fate attenzione: difficilmente le maison tagliano il logo sul tessuto o sulla pelle. Le parti metalliche inoltre hanno sempre un certo peso: se le catene e le chiusure vi sembrano di latta leggera, qualcosa non torna.



Se non vedete nulla di strano di tutto quello elencato sopra, allora forse avete pensato male e può essere che le abbia acquistate usate, ma controllare e conoscere non fa mai male!



Se vuoi comprare una borsa griffata senza brutte sorprese, visita la selezione di privategriffe.com, il portale di shopping second hand first choice, in cui l’usato è sempre controllato e garantito.