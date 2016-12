Come Cenerentola: una scarpetta può cambiarti la vita

07:00 - Cenerentola è la prova che un paio di scarpe può cambiarti la vita. E’ la fiaba di tutte le fiabe, quella che ci ha fatte sognare fin da piccole e, a giudicare dai risultati ottenuti dal film remake in live action, continua a farci sognare.

E’ uscita la scorsa settimana in tutte le sale la fiaba che ha per protagonista la bella ragazza sfruttata dalla matrigna e dalle sorellastre nella sua stessa casa, che trova però l’amore del principe grazie ad una scarpetta di cristallo. La storia la conosciamo tutte, ma quello che forse non sapete è che, per l’occasione, a nove tra gli shoe designer più amati, è stato chiesto di reinterpretare la preziosa scarpetta. Dalla creatività di Paul Andrew, Alexandre Birman, Renè Caovilla, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, Nicholas Kirkwood, Charlotte Olympia, Jerome C. Rousseau e Stuart Weitzman nasce così una collezione di scarpe da fiaba.



Il direttore creativo di Salvatore Ferragamo, Massimiliano Giornetti ha dichiarato “Camminare sulle nuvole come in un sogno: la magia di una scarpa che trasforma ogni donna in una principessa”, mentre Renè Caovilla dice “ Opere d’arte chiamate scarpe per esaudire i desideri ed emozionare. é così che i sogni diventano realtà nella nostra favola”.

Ance Christian Louboutin, designer delle scarpe più sexy e amate dalle donne, si era cimentato nella creazione di una scarpetta da favola, in collaborazione con Disney. Il risultato, neanche a dirlo, era stato magico.



E’ giusto sognare e credere alle favole, anche quando si è un po’ cresciute, senza rinunciare al sogno di avere ai nostri piedi un paio di scarpe da fiaba, che per una sera ci trasformino in principesse.



