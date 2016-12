I falsi miti che danneggiano il nostro look

INDOSSARE CAPI RETRÒ SENZA UNA SPINTA MODERNA - Non è sempre sufficiente indossare un capo vintage perché il look abbia un tocco speciale. Se questo capo non vene indossato con un tocco innovativo, il rischio è quello di assomigliare pericolosamente a Nonna Papera.



CREDERE CHE LE DONNE ALTE NON POSSANO METTERE I TACCHI: - Se sei di alta statura meglio evitare il tacco. In quante siamo a crederci? Ma perché mai? Anche le donne alte possono e devono indossare i tacchi: in questo caso l'effetto non sarà quello di ottenere un “rialzo”, ma servirà come spinta di grinta al look.



COMPRARE PER COMPARIRE SU INSTAGRAM - Da quando c'è il social network sembra che postare gli acquisti sia diventato un obbligo. E sembra che gli acquisti siano dettati dalle mode su Instragram. Evitiamo di comprare una cosa solo per poterla postare, ma compriamola perché davvero ci piace o ne abbiamo bisogno.



EVITARE COME LA PESTE LE RIGHE ORIZZONTALI PERCHÉ “ALLARGANO” - Rinunciare ad un cappottino o una deliziosa maglia a righe solo per un effetto ottico non è la cosa più saggia da fare.



INDOSSARE UN COLORE ACCESO ALLA VOLTA - Se porti il rosso non puoi mettere il giallo, o il fucsia. Errore! Gli abbinamenti di colori forti sono bellissimi e non dovete assolutamente rinunciare ad indossarli!



PENSARE CHE I CAPI DA UOMO LI INDOSSI SOLO L'UOMO - Cosa c'è di più bello che rubare qualcosa dall'armadio di lui? E poi un tocco maschile sta sempre bene su un look femminile.



PENSARE CHE LE FELPE SIANO SOLO PER CASUAL LOOK - Le nuove top model come Kendall Jenner ci insegnanoi che la felpa si può indossare in qualsiasi occasione, anche con una gonna!



MIXARE ORO E ARGENTO E' UN PASSO FALSO: meglio limitarsi all'uno o all'altro - Date uno sguardo alle fashion girls e vedrete che non esitano un secondo ad indossarli insieme!



PENSARE CHE I CAPI CLASSICI DEBBANO COSTARE UNA FORTUNA (ad esempio il trench di Burberry o una shopper da lavoro) - Non è necessario spendere tutto lo stipendio per un capo solo: un classico resta un classico, a qualsiasi cifra.



LE PAILLETTES NON POSSONO ESSERE INDOSSATE DI GIORNO – La Fashion Week ci insegna che le paillettes VANNO indossate di giorno e sono bellissime!



PER ESSERE SEXY E' NECESSARIO ESSERE NUDE - Non c'è niente di più sexy del vedo non vedo o di una donna coperta tutta da scoprire.



LE CLUTCH SI INDOSSANO SOLO LA SERA - Ormai le borse piccole e a mano sono state totalmente sdoganate anche per il giorno!



Tutte le cose che avete sempre evitato sono su www.privategriffe.com e aspettano solo di essere vostre!