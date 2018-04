Oroscopo: sei un tipo da città o da campagna?

ARIETE - Per te è divertente trascorrere qualche giornata nella natura selvaggia, però se devi scegliere un luogo che si addice di più alle tue esigenze, allora scegli la città. La vita in una grande metropoli può essere più avventurosa della scalata di una montagna. Inoltre, non puoi rinunciare a concludere le tue giornate facendo baldoria con gli amici, per brindare alle nuove vittorie e alle nuove conquiste che ogni giorno non mancano. Non hai paura del traffico né tantomeno delle strade affollate.



TORO - Per una persona che, come te, ama uno stile di vita rilassato e tranquillo, la vita in città può essere eccessivamente stressante ed è per questo che preferisci vivere in campagna, possibilmente in una casa ampia, comoda, accogliente e con un rigoglioso giardino. Anche se questo spesso significa viaggiare per andare al lavoro ogni giorno, nel tempo libero puoi dedicarti alla cura di un piccolo orto, fonte di gioia e di buonumore. Vivere in mezzo alla natura per te è davvero una grande conquista!



GEMELLI - La vita in campagna per te, dopo un po’ di tempo, potrebbe diventare noiosa: tu hai bisogno di poter dare libero sfogo al tuo estro, vuoi avere la possibilità di svegliarti e decidere che in giornata inizierai un nuovo hobby e questo è possibile soltanto vivendo in città, in una grande città. Ti piace l’idea di avere il bar sotto casa per incontrare gli amici o per scambiare due chiacchiere con qualche conoscente. E poi non sopporteresti mai l’idea di avere una connessione ad internet troppo lenta.



CANCRO - Il tuo sogno è quello di avere una grande famiglia, della quale possano far parte anche tanti animali domestici di cui ti prendi cura come se fossero dei figli. Ti piace l’idea di trascorrere lunghe e intere giornate in casa, sul divano, in pigiama e di fronte alla tv. Indubbiamente è la campagna che può soddisfare al meglio le tue necessità. La vita in città potrebbe essere infatti troppo frenetica e potrebbe costringerti a vincere la tua pigrizia e rinunciare alle tue amatissime abitudini.



LEONE - Non disdegni la vita in città, però tu hai bisogno di spazi più ampi ed è per questo che la tua scelta ricade sulla campagna. Ti piace l’idea di avere una sfarzosa villa immersa nella natura e circondata da paesaggi mozzafiato. È importante però che la tua casa non sia isolata e che sia ben collegata con la città, in modo che i tuoi amici possano raggiungerti facilmente per organizzare feste in giardino o in piscina. Inoltre, in campagna puoi sicuramente godere meglio dei raggi calorosi del sole.



VERGINE - Per te la vita in città è troppo dispersiva. Detesti lo smog e preferisci vivere in campagna, in mezzo al verde della natura, ai fiori profumati e alle piante rigogliose di cui ti prendi cura con tanto amore. Una vita in campagna per te è principalmente sinonimo di buona salute. Infatti, ti consente di coltivare prodotti biologici, fondamentali per la tua sana e curata alimentazione. Ti piace anche addormentarti col sottofondo del canto delle cicale e risvegliarti col cinguettio degli uccellini.



BILANCIA - La tua priorità è quella di avere una vita sociale ricca e intensa e ritieni che questo sia maggiormente possibile vivendo in città. Ti piace l’idea di vivere in qualche quartiere affollato della città, con a disposizione tanti pub, ristoranti e locali alla moda in cui incontrare i tuoi amici e fare nuove conoscenze. Anche la palestra è più facilmente raggiungibile se vivi in città. Le tue città ideali sono le città d’arte, che ti danno la possibilità di soddisfare la tua perenne sete di bellezza.



SCORPIONE - Della campagna ti piace l’atmosfera tetra che si crea nella notte, ma preferisci andarci sporadicamente e vivere invece in città. Pensi infatti che la città sia più ricca di misteri da svelare e luoghi segreti da scoprire. Non ami però le città troppo affollate e preferisci mantenere un rapporto distaccato dai tuoi vicini di casa, per non rischiare che diventino troppo invadenti sulla tua vita privata. L’ideale per te è trovare la riservatezza dentro la città, frequentando locali poco noti e modaioli.



SAGITTARIO - Quando si tratta di viaggiare, non fai tanta distinzione tra città e campagna. Per la vita di tutti i giorni però prediligi la città. Sei una persona curiosa e vivace: hai bisogno di avere vicino luoghi pubblici come biblioteche, centri sportivi, agenzie di viaggio, cinema, centri commerciali e via dicendo. È importante anche che la stazione dei treni o l’aeroporto non siano troppo distanti perché ti sentiresti in gabbia. L’ideale per te è una casa in città col giardino per il tuo fedele cagnolino.



CAPRICORNO - Sei una persona molto riservata e solitaria. L’idea di vivere in un luogo isolato da tutto e da tutti non ti dispiace affatto. La scelta tra campagna e città per te è molto semplice: la campagna. Durante la sera ti piace l’idea che ti tengano compagnia le stelle, che in campagna ti sembra che brillino più che in città. L’unico svantaggio potrebbe essere quello di essere troppo distante dal luogo di lavoro, ma è tua abitudine lavorare da casa, senza lo stress di dover interagire coi colleghi.



ACQUARIO - A te piace vivere in mezzo al caos e, se proprio devi cercare la tranquillità, preferisci cercarla dentro e non fuori di te. La tua scelta quindi non può che ricadere sulla città. In mezzo al caos, alle luci, ai suoni e ai colori tu riesci a trovare spunti interessanti per rendere le tue giornate più interessanti. Ami passeggiare in solitudine tra le vie affollate, con le cuffiette alle orecchie e il contapassi sul tuo polso. La vita in città ti permette di fare ogni giorno qualcosa di diverso.



PESCI - L’atmosfera della campagna, immersa nei colori e nei profumi della natura, ti sembra più romantica della vita in città. Più che vivere in campagna però, ti piace l’idea di vivere in località marine o comunque vicine a qualche corso d’acqua, il tuo elemento. Ti piace respirare aria pulita e l’idea di stare lontano dalle città affollate e inquinate ti fa sentire maggiormente in sintonia con l’universo. In campagna, o al mare, il colore del cielo è di un azzurro più intenso e ispira di più la tua fantasia.