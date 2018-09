Oroscopo: la vanità è scritta nelle Stelle

ARIETE - Qualcuno potrebbe pensare erroneamente che tu sia esente dalla vanità, ma invece non è così! Probabilmente non trascorri le tue ore di fronte allo specchio a truccarti, sistemarti i capelli o curare eccessivamente il tuo look, ma la tua vanità emerge in un altro senso e cioè ogni qualvolta si tratta di parlare del tuo carattere e dei tuoi punti di forza. Sei una persona estremamente sicura di sé e non lo nascondi assolutamente. Ti diverti ad attirare gli altri con la tua forte personalità.



TORO - Il tuo Pianeta governatore è Venere, di conseguenza la vanità fa parte integrante della tua personalità. Ci tieni molto alla cura della tua persona e, anche se apparentemente nessuno pensa che tu abbia lavorato così tanto sul tuo look. È quasi impossibile trovarti in tenuta sportiva e fai di tutto per esaltare i tuoi punti di forza. Poiché non ti privi della buona cucina, spesso ricorri ai ripari utilizzando creme snellenti e, di tanto in tanto, ti concedi qualche massaggio drenante o anticellulite.



GEMELLI - La vanità non rientra tra le tue principali caratteristiche ma, poiché dentro di te convivono molteplici personalità, può capitare di incontrare quelle vanitose che si ammirano di fronte allo specchio così come quelle che non badano affatto alle apparenze e a quello che possono pensare gli altri (non solo esteticamente, ma anche caratterialmente). Il lato vanitoso emerge quando devi andare ad un primo appuntamento oppure quando si tratta di scegliere degli accessori per esaltare il tuo look.



CANCRO - Di una persona che trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, sdraiata sul divano col pigiama e le ciabatte ai piedi, non ci si può aspettare di essere troppo vanitosa. Sei naturale e per te la vera bellezza è quella non artefatta. Spesso, questa carenza di vanità, ti impedisce di vedere la tua bellezza, che è sempre superiore a quella che tu vedi. Quando ti guardi allo specchio, tendi a soffermarti sui difetti anzi che a valorizzare i tuoi punti di forza. Un pizzico di vanità non guasterebbe!



LEONE - Per te la vanità è uno stile di vita. Ogni volta che ti guardi allo specchio, sorridi alla tua immagine riflessa, come se fosse l’opera d’arte più preziosa dell’intero universo. Ti piace apparire e non puoi fare a meno di ricevere complimenti da tutte le persone che incontri nelle tue giornate. La tua vanità non si nota soltanto nel tuo aspetto fisico, nel trucco o nei vestiti vistosi e appariscenti, ma anche nella tua personalità spumeggiante. La vanità per te è motivo di orgoglio e fierezza.



VERGINE - La tua puntigliosità e il tuo senso critico molto spiccato spesso vengono scambiati per vanità. In realtà tu non sei una persona che bada troppo alle forme e all’apparenza. Escludi a priori tutte le cure e i trattamenti di bellezza che possono avere degli effetti potenzialmente nocivi per la tua salute. Il tuo perfezionismo ti porta comunque ad avere degli accorgimenti rari da trovare, che con un pizzico di vanità ti danno un aspetto ricercato e sofisticato. Ogni tanto puoi vantarti un po’ pure tu!



BILANCIA - Si può dire che il tuo Segno sia il massimo rappresentante della vanità. Tu ami curare il tuo aspetto in tutto e per tutto. Ci tieni a stare perfettamente in ordine, con la giusta capigliatura e con un look ricercato anche quando devi trascorrere tutta la giornata in casa e senza ospiti. La tua casa spesso è piena di specchi, di fronte ai quali ti fermi spesso per studiare le espressioni del tuo viso. Tutta l’importanza che dai all’apparire però, rischia di farti sembrare una persona poco profonda.



SCORPIONE - Per te la vanità è un segno di debolezza: chi bada alle apparenze, secondo te, bada poco alla sostanza e al contenuto delle persone. Tu non vuoi perdere il tuo prezioso tempo con le persone vanitose e pensi che potrebbero nasconderti qualcosa. La tua teoria è che, per chiunque, lo specchio migliore di sé sia la luce che brilla negli occhi di coloro che ogni giorno si riesce a rendere felici. Se nonostante la tua scarsa vanità, rimani comunque il Segno più sexy dello Zodiaco, un motivo ci dev’essere!



SAGITTARIO - Stare tanto tempo davanti allo specchio, per sistemarti i capelli o per vedere quanto ti stanno bene i tuoi nuovi vestiti, è uno dei tuoi passatempi preferiti. Senza dubbio sei una persona estremamente vanitosa e non ti limiti ad esserlo per quanto concerne il tuo lato fisico, ma anche e soprattutto il tuo lato intellettuale. Provi un immenso piacere nel vantarti di tutte le cose che sai. Attenzione però: gli eccessi di vanità qualche volta rischiano di farti apparire come una persona poco umile.



CAPRICORNO - Tu non hai idea di cosa sia la vanità e trovi ridicolo che tante persone perdano il loro preziosissimo tempo per apparire belle agli occhi degli altri. Per te non è indispensabile guardarti allo specchio prima di uscire da casa al mattino. Arrivare puntuale al lavoro è una delle priorità che mal si sposa con la cura del look o del trucco. Non ti vanti nemmeno dei tuoi successi personali e, quando qualcuno ti fa un complimento, hai la tendenza a sminuirlo come se si trattasse di un tuo dovere.



ACQUARIO - Non ti dipingi mai come una persona vanitosa e spesso dichiari anche di non dare importanza al giudizio degli altri su di te. Eppure, chi ti conosce ha seri dubbi al riguardo: il tuo volerti a tutti i costi distinguere dalla massa, il tuo stile eccentrico e stravagante e la tua ricercatissima originalità sono una forma di vanità dalla quale difficilmente riesci a sottrarti. Ti piace tanto ostentare la tua diversità e non si può certo dire che la modestia rientri tra le tue principali virtù.



PESCI - Con le tue magiche doti seduttive, riesci a rendere la vanità una delle tue caratteristiche più pure e innocenti. Quando ti specchi, cerchi di attirare sottilmente l’attenzione di tutte quelle persone che osservano la tua finta insicurezza e ti dicono quanto tu stia bene con quei vestiti nuovi o quanto ti doni la tua nuova capigliatura. Per te anche la generosità e l’altruismo sono un motivo di vanto e, anche in questo caso, fai in modo che siano gli altri a vantare le tue straordinarie doti.