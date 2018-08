Oroscopo: le attrazioni fatali secondo lo Zodiaco

ARIETE - Chi tra tutti i Segni può tenerti testa? Sicuramente il Capricorno, con cui condividi la testardaggine e la caparbia con cui entrambi portate avanti i vostri obiettivi. La sua freddezza è una grande sfida per te, ma sai che con il tuo calore sei in grado di sciogliere anche la sua gelida corazza. Il suo silenzio non ti frena ma ti sprona a combattere con ancora più energia. Difficile stabilire chi la possa spuntare in una delle vostre litigate. Il sesso riparatore è sicuramente piacevole per entrambi.



TORO - Tu ami le cose semplici e lineari e cerchi sempre di evitare situazioni troppo complicate. Al cuor però non si comanda e il Segno che ti può attrarre più di tutti è sicuramente lo Scorpione. Il suo animo tormentato ti disorienta, ti cattura e forse, in fondo in fondo, speri di poter riuscire a risolvere tutti i suoi guai. In coppia potreste competere in quanto a gelosia e possessività: nelle vostre scenate c’è passione, intensità. Spesso fate del sesso il vostro cavallo di battaglia. Siete insaziabili.



GEMELLI - Devi ammettere che non è semplice stare al tuo fianco e sopportare i tuoi ritmi. Spesso ti accompagni a persone simili a te, che ti lasciano i tuoi spazi e la tua libertà, ma l’attrazione fatale nasce con qualcuno che sta su un altro livello rispetto a te: il Segno dei Pesci. La sua mente fantasiosa e surreale ti incuriosisce, le sue stranezze ti eccitano e il fatto che sia tanto sfuggente ti spinge a cercare un contatto sempre più profondo. Con dolcezza e remissività, può farti persino innamorare!



CANCRO - Sei una persona molto tenera, nostalgica, fortemente legata alle memorie della tua infanzia, alla casa e alla famiglia. Chi può farti perdere la testa? Naturalmente qualche Sagittario innamorato della vita, dei viaggi, delle avventure e delle novità. Il tuo pessimismo viene spazzato via dal suo ottimismo e dal suo entusiasmo, che ti lega in maniera indissolubile. Per non ferire la tua sensibilità, il Sagittario potrebbe imparare a scavare maggiormente in profondità nel suo mondo interiore.



LEONE - A te piace stravolgere la vita delle persone che ti stanno attorno e forse è proprio per questo che le attrazioni più fatali possono nascere col Toro. La tua esuberanza e la tua appariscenza possono sicuramente giocare un ruolo fondamentale dal punto di vista dell’attrazione fisica e sessuale. Insieme potete gustare di tutti i piaceri della vita, raggiungendo anche l’eccesso. Avete tempi diversi, ma con te il Toro mette il piede sull’acceleratore. La sua gelosia ti fa sentire irresistibile e speciale.



VERGINE - Per una persona ordinata come te, sempre attenta al dettaglio e ai particolari, ci vuole qualcuno sopra le righe. L’attrazione fatale per un Acquario potrebbe sconvolgere letteralmente la tua esistenza, spingendoti a fare cose che nella tua vita non avresti mai lontanamente pensato. La sua imprevedibilità ti spaventa, ma allo stesso tempo ti cattura. L’intesa mentale può essere sublime e vi conduce verso un’intesa sessuale molto appagante. Insieme dimostrate che le regole e il caos possono coesistere.



BILANCIA - Il tuo Pianeta, Venere, si sente irresistibilmente attratto da Marte ed è per questo che spesso senti un’irrefrenabile e inspiegabile attrazione per l’Ariete, con cui non hai assolutamente nulla in comune. Tu cerchi il compromesso, l’Ariete lo scontro. Il tuo senso di incertezza e di indecisione viene spazzato via dalla sua irruenza: se ti vuole, ti conquista e questo modo di fare ti fa impazzire. Sul piano sessuale si crea un mix eccellente tra la tua eleganza controllata e la sua passione sfrenata.



SCORPIONE - A te piacciono le situazioni complicate e anche a livello inconscio senti una fortissima attrazione verso tutto ciò che non comprendi e che è al di fuori della tua portata. Il Segno della Vergine vive in un mondo dove le emozioni sono un tabù, il suo autocontrollo per te è una mèta assolutamente impossibile da raggiungere. Ed è proprio in queste diversità che vi unite e stravolgete vicendevolmente la vostra quotidianità. Il feticismo potrebbe essere uno dei capisaldi della vostra intensa vita erotica.



SAGITTARIO - Ti piacerebbe conoscere una persona con cui poter passare ore e ore a chiacchierare su qualsiasi argomento? Non ci crederai, ma il Gemelli “sa” addirittura più cose di te e, mentre tiene a bada la tua innata presunzione, ti fa perdere la testa per il suo tono di voce brillante e vivace. Nonostante siate astrologicamente opposti nella ruota dello Zodiaco, son tante le cose che vi accumunano e insieme potete dire addio alla noia. Entrambi non riuscite a stare in silenzio nemmeno sotto le lenzuola!



CAPRICORNO - È difficile che tu ti lasci andare e, affinché questo possa accadere, ci vuole qualcuno in grado di accedere al mondo criptato delle tue emozioni. Soltanto una fortissima attrazione può spingerti ad indagare nei meandri del tuo cuore. Il Cancro è esattamente il tuo opposto e non può vivere senza emozioni. Alterna pianti e risate in un modo del tutto inusuale per te. Insieme potete completarvi e devi ammettere che la sensazione di aver trovato un’anima affine alla tua è assolutamente impagabile!



ACQUARIO - A te piace tanto parlare d’amore, ma soltanto se non sei protagonista degli eventi che racconti. Ti diverti anche a dimostrare in maniera astratta alcune teorie, come il fatto che gli opposti si attraggono. È proprio in questo modo che può nascere un’attrazione fatale per il Leone. Il Leone ti obbliga a parlare dei tuoi sentimenti (quelli che provi nei suoi confronti, naturalmente) e ti provoca in tutti i modi, fino allo sfinimento. Entrambi amate sorprendervi con spettacolari colpi di scena.



PESCI - Forse in pochi ci scommetterebbero, ma il Segno con cui può nascere più facilmente un’attrazione fatale è quello della Bilancia. Entrambi detestate la solitudine e amate condividere insieme gli hobby e le passioni. La superficialità della Bilancia non può però convivere con la tua sensibilità e così, nonostante entrambi siate abbastanza disponibili e accomodanti, nascono dei conflitti che danno origine ad una forte energia sessuale. Esteticamente non potresti desiderare di meglio al tuo fianco!