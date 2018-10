Oroscopo: i 12 Segni e i loro segreti inconfessabili

ARIETE - Tendenzialmente voi non avete tantissimi segreti da nascondere, agite sempre con grande spontaneità e non avete timore o vergogna di confessare qualche piccolo peccatuccio (veniale). Una cosa che però non ammettete con grande facilità è la vostra passione per il gioco d’azzardo. Il rischio vi attira come una calamita e non vi limitate ad acquistare saltuariamente qualche gratta&vinci. Siete capaci di trascorrere intere serate giocando a poker con gli amici o giocando alla roulette in qualche casinò.



TORO - Nonostante abbiate la fama di appartenere al Segno più fedele dello Zodiaco, anche voi avete i vostri scheletri nell’armadio e spesso si tratta di tradimenti a cui non avete saputo resistere. È difficile che portiate avanti delle relazioni extraconiugali per tanto tempo e preferite non confessare le vostre debolezze carnali. Del resto, non fate mai mancare nulla ai vostri partner e non vi fate affliggere dai sensi di colpa. La paura di essere scoperti però potrebbe essere fonte di grande ansia.



GEMELLI - Parlare di scheletri nell’armadio con voi è molto divertente perché ne avete talmente tanti da dimenticare spesso che siano lì, pronti a mettervi nei guai in qualsiasi momento. Tra tutti questi scheletri, uno dei più popolari tra gli esponenti del vostro Segno è sicuramente quello di mentire sulla vostra vera età. Avete l’abitudine di togliervi qualche anno e spesso ve ne autoconvincete pure voi, scordandovi di rivelare la vostra vera età ai vostri partner anche dopo anni e anni che li conoscete.



CANCRO - Voi siete persone abbastanza paranoiche e molto spesso vi tormentate col pensiero che le persone care vi possano nascondere qualcosa di importante. E se invece fossero gli altri a scoprire i vostri scheletri nascosti? Tra quelli più comuni vi è sicuramente quello di continuare a sentire i vostri ex. È più forte di voi e avete la straordinaria abilità di non farlo scoprire a nessuno, nemmeno alla vostra migliore amica. E se i vostri partner vi ripagassero con la stessa moneta? Come reagireste?



LEONE - A voi è sempre piaciuto ostentare la vostra ricchezza e i vostri beni. Indossate sempre abiti firmati, scarpe costose, gioielli vistosi e accessori preziosi e all’ultima moda. Lo fate semplicemente per farvi notare! Nessuno oserebbe mai pensare che il vostro scheletro nell’armadio sia proprio quello di avere dei debiti. Per avere uno stile di vita agiato e lussuoso infatti, spesso ricorrete a dei piccoli finanziamenti che, piano piano, si accumulano e incidono sempre più nel vostro bilancio economico.



VERGINE - Dietro un’apparenza impeccabile, anche voi nascondete qualcosa e lo fate con maggiore astuzia e scaltrezza di tanti altri Segni. In pochi riuscirebbero ad indovinare che avete il vizio di collezionare oggetti (anche intimi) appartenuti ai vostri ex. Siete spesso dei grandi feticisti, ma preferite non dichiararlo apertamente per paura di essere giudicati in maniera negativa da chi vi conosce. Questa parte della vostra personalità vi fa spesso provare forti attrazioni verso persone stravaganti.



BILANCIA - Voi avete un amore viscerale per l’estetica e cercate costantemente la bellezza e l’armonia delle forme dappertutto. Ammettere di aver fatto ricorso a qualche piccolo ritocco estetico o chirurgia plastica vi costerebbe troppa fatica e stress a livello psichico perciò preferite ometterlo oppure fingere che sia sempre tutto opera di “madre natura”. Ricordatevi però che, almeno con i vostri medici, dovreste essere sinceri ed evitare di nascondere dettagli importanti che riguardano il vostro amato corpo.



SCORPIONE - Nessuno riuscirà mai a scoprire i vostri scheletri nell’armadio: ne siete sicuri e andate fieri e orgogliosi di questa grande abilità. Vi piace agire di nascosto e siete attratti da tutto ciò che è proibito. Non ammetterete mai di collezionare le foto e filmini dei vostri partner, soprattutto se non avete ricevuto l’autorizzazione di farli. I vostri computer e cellulari sono ricchi di cartelle criptate, al cui interno è possibile trovare di tutto, se le password non fossero impossibili da scoprire.



SAGITTARIO - Il giudizio della gente per voi è molto importante e siete abituati a dare un’immagine colta, saggia e sapiente di voi. Mentire sul vostro percorso di studi o sulla vostra laurea è uno scheletro che spesso si nasconde nei vostri armadi. Siete assolutamente convinti che possa essere utile per essere accettati in una società di alta classe come quella che siete soliti frequentare. Purtroppo però, non siete molto abili nel raccontare le bugie e spesso vi smascherate con le vostre stesse mani.



CAPRICORNO - Non si capisce perché voi abbiate la strana convinzione che mostrare i propri sentimenti e le proprie emozioni sia un segno di debolezza. È proprio questo il vostro scheletro nell’armadio. Entrare nel vostro cuore è concesso soltanto a poche e selezionate persone che avete la fortuna di incontrare nel corso della vita. Non c’è nulla di male nel mostrare la vostra vulnerabilità e vi consentirebbe invece di avere una vita sentimentale più appagante e felice di quella che spesso vi appartiene.



ACQUARIO - Cosa potrebbero mai nascondere delle personcine stravaganti come voi? Spesso vi vantate di non mentire mai, ma la vostra peculiarità infatti è quella di omettere tante piccole (e non solo) cose che riguardano la vostra vita personale. E così, quando fate delle nuove conoscenze, vi potrebbe dimenticare di dire di essere sposati oppure di avere dei figli che vi aspettano a casa. Per voi è di vitale importanza dare l’idea di essere persone libere, che non devono dar conto a nessuno di ciò che fanno.



PESCI - Dietro un volto angelico e ingenuo come il vostro, si nasconde qualcosa di ben diverso dalle apparenze e spesso vi divertite a trasformare la realtà con la vostra fantasia e le vostre piccole bugie. Tuttavia, il vostro vero scheletro nell’armadio è la dipendenza dal fumo, l’alcool o altre sostanze (non necessariamente illegali o troppo nocive per la propria salute, come il caffè). Non vi piace ammettere queste vostre debolezze e pensate che gli altri possano fare serenamente a meno di conoscerle!