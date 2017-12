Oroscopo: diamo una sbirciatina a come sarà il 2018

ARIETE - Rimboccatevi le maniche perché nel 2018, per raggiungere la felicità, dovrete dimostrare il vostro valore. Voi non avete paura delle sfide e degli ostacoli: ne incontrerete tanti e avrete la possibilità di sfruttarli per mettere alla prova le strategie che avete elaborato in anni di esperienza. Il settore lavorativo sarà il vostro campo di battaglia preferito. Con Saturno e Plutone in quadratura ogni rinuncia o sacrificio porterà i suoi frutti. In autunno il ritorno di un vecchio amore vi scalderà il cuore, e non solo. Da novembre avrete come alleato Giove: cogliete al volo un’occasione fortunata!



TORO - Per essere felici nel 2018 dovrete ritrovare la fiducia negli altri e soprattutto in voi stessi! Se qualcuno vi ha deluso, guardate oltre: perdonate e non trascinatevi dietro inutili fardelli. Aprile sarà il mese dell’amore! Con Giove in opposizione sarà facile metter su qualche chiletto e vi converrà curare preventivamente l’alimentazione o fare un po’ di sport, soprattutto a giugno, luglio e ottobre (mesi in cui potreste avvertire un calo di energie). In campo professionale saranno le piccole follie uraniane a farvi raggiungere il successo. Saturno e Plutone porteranno grandi affari con l’estero!



GEMELLI - Le stelle nel 2018 vi invitano a cercare la felicità nelle piccole cose della vita di tutti i giorni, quelle che vi fanno sentire più fortunati della maggior parte dell’umanità. In fondo avete un animo nobile e sensibile: Saturno e Plutone vi spingeranno a scavare a fondo in qualsiasi circostanza. Giove vi presenterà grandi occasioni sul lavoro e dovrete essere pronti a lanciarvi in nuove entusiasmanti avventure. Corazzatevi per affrontare le ondate di stress in arrivo a febbraio e dicembre, con Marte dissonante. In amore dovrete aspettare la fine dell’anno per perdere la testa per qualcuno: cautela!



CANCRO - Con il famigerato “Saturno contro”, che quest’anno spetta a voi, non sarà facile raggiungere la felicità. Giove però vi sosterrà fino all’inizio di novembre! Dovrete avere la forza di abbandonare tutto ciò che non è più utile alla vostra crescita: soltanto dopo che chiuderete le porte si potranno aprire i portoni! E dietro questi portoni troverete la fortuna, la felicità e l’amore. Non abbiate timore del cambiamento: uno stravolgimento sentimentale o lavorativo potrebbe essere ciò che ci vuole per darvi la carica. In autunno armatevi di coraggio e, guidati da Venere, dichiarate il vostro amore!



LEONE - Il segreto della vostra felicità nel nuovo anno si nasconderà nel rapporto coi familiari: se vi sforzerete di sorridere in mezzo alle difficoltà domestiche, vi renderete conto di essere più benvoluti di quanto immaginiate. Sul lavoro dovrete tener conto che si alterneranno momenti di grande soddisfazione a momenti di confusione e incertezza, soprattutto con Urano disarmonico da metà maggio ai primi di novembre. Un po’ di relax è d’obbligo per il corpo! La sfera affettiva verrà illuminata da Giove dagli inizi di novembre e a voi verrà spontaneo abbandonarvi con passione estrema alle vostre emozioni.



VERGINE - Dopo avervi tartassato per oltre due anni, sarà Saturno nel 2018 a rendervi felici! La vostra missione potrebbe essere quella di costruire una grande storia d’amore oppure diventare genitori. La vita affettiva sarà sicuramente fonte di gioia e Plutone non farà mancare incontri passionali anche per chi è single. La fine dell’anno potrebbe essere l’ideale anche per impegnarsi in una convivenza. Sul lavoro ci sarà un periodo di grandi opportunità tra maggio e i primi di novembre: un viaggio potrebbe essere la svolta per la vostra carriera. Nettuno vi ricorderà di non abusare di fumo, alcol o farmaci.



BILANCIA - Il dubbio dell’anno sarà questo: il denaro è sufficiente per essere felici? Non siate cinici e cercate di rispondere onestamente a questa domanda. Giove non vi farà mancare delle buone entrate, ma Saturno in aspetto dissonante non vi farà godere di tutte le vostre fortune. In ambito lavorativo i colpi di scena vi daranno finalmente una tregua e, con astuzia, dovreste riuscire a non ricommettere gli errori del passato. Marte vi renderà molto energici per gran parte dell’anno e ne potrà trarre beneficio anche la sfera sessuale. Non lasciate che gli impegni familiari rubino tempo agli affari di cuore!



SCORPIONE - Con Giove al vostro fianco per quasi tutto l’anno, non dovrebbe essere difficile essere felici! La buona sorte vi accompagnerà in ogni vostra impresa. In ambito lavorativo, a parte una parentesi di imprevisti e contrattempi uraniani da metà maggio ai primi di novembre, potrete sfoggiare uno spirito originale e innovativo che piacerà sia ai capi che ai colleghi. In amore sarete trascinati da un forte entusiasmo, che contagerà le vostre dolcissime prede. Affidarvi al destino sarà la scelta migliore che possiate fare. Per recuperare le energie durante l’anno è preferibile stare lontano da casa.



SAGITTARIO - Per voi ogni anno è giusto per essere felici: siete degli ottimisti e riuscite a vedere il lato buono di ogni cosa. Riuscirete persino ad affrontare delle spese impegnative senza troppa agitazione. Sul lavoro Urano premierà sia la vostra creatività che la vostra metodologia: la parola chiave per la vostra carriera sarà “innovazione”. Il fatto che Venere per il 2018 non transiti mai nel vostro Segno non significa che non possiate realizzare qualcosa di importante per la vostra vita sentimentale anche perché, da metà novembre potrete contare sulle fantastiche opportunità che vi regalerà Giove!



CAPRICORNO - La vostra felicità nel 2018 dipenderà da come sfrutterete Saturno nel vostro Segno: il consiglio è quello di pianificare e progettare dettagliatamente il vostro futuro, senza perdere quella fragilità che vi rende umani e che vi permetterà di vivere senza troppi pensieri delle relazioni sentimentali intense e profonde. Sul lavoro Urano porterà una grande rinascita da maggio agli inizi di novembre, ma non dovrete smettere di impegnarvi e di dare il massimo. Avrete a disposizione grandi energie, da dosare con furbizia. Ricordatevi infine di celebrare con i vostri amici tutti i vostri successi!



ACQUARIO - Le stelle nel 2018 metteranno alla prova la vostra capacità di adattamento. Giove, fino agli inizi di novembre, sarà disarmonico e dovrete cercare di non lasciarvi coinvolgere eccessivamente dal lavoro perché i vostri cari si sentirebbero inevitabilmente trascurati. Non abbiate timore di mostrare le vostre preoccupazioni per le nuove responsabilità o impegni sentimentali che incombono, soprattutto quando in primavera e in estate Urano porterà sconvolgimenti domestici o familiari. I colpi di scena sono il vostro punto forte: tirate fuori il genio che è in voi, per essere felici bisogna rischiare!



PESCI - Che lo vogliate o no, quest’anno sarete felici! Finalmente Saturno vi sorride: sarà importante essere molto selettivi con le proprie amicizie, che saranno sincere e di lunga durata. Giove vi farà sentire in ottima forma e vi darà la possibilità di elevarvi spiritualmente, specialmente se sceglierete di viaggiare e visitare luoghi mai visti. Anche sul lavoro i contatti con l’estero potrebbero essere molto vantaggiosi. Settembre, ottobre e dicembre saranno mesi favolosi per la vostra vita sentimentale! Lasciatevi travolgere dal romanticismo di Venere e permettete a Mercurio di far tornare qualcuno!