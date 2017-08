Oroscopo … di gusto: metti a tavola i 12 segni

ARIETE - A tavola ti piacciono i gusti genuini ma forti, come te. È per questo che non sai rinunciare ai SALUMI: dai vari tipi di salame alla mortadella, dallo speck al prosciutto cotto o crudo, dalla coppa alla bresaola, e poi salumi meno comuni e dai sapori più intensi e decisi. La cosa più bella per te è poterli gustare subito dopo averli affettati in casa (coltelli e lame hanno sempre un gran fascino su di te). Ti piace accompagnarli con dei fragranti crostini insaporiti con spezie piccanti e profumate.



TORO - Sei notoriamente una persona golosa e sai distinguere il cibo scadente da quello di alta qualità. Ed è per questo che in cucina non badi a spese e ambisci sempre al meglio per soddisfare il tuo palato. Cosa non può mai mancare nella tua tavola? La CARNE ROSSA. Una buona tagliata o un buon filetto cotto al sangue possono rendere la tua giornata più piacevole. Ti adatti con piacere anche alle tartare più saporite o agli hamburger di carni pregiate accompagnati da salsine gustose e ipercaloriche.



GEMELLI - Ti piace giocare e, anche in cucina, non riesci a rinunciare ad un po’ di estro. L’alimento che si adatta di più alla tua personalità è indubbiamente il RISO. Ti piace l’idea di poterlo sperimentare nelle sue varietà: arborio, basmati, carnaroli, venere, rosso selvaggio, parboiled etc. Con un po’ di fantasia, una volta cotto, puoi divertirti a fargli assumere tutte le forme che preferisci. Gli arancini di riso, col ripieno nascosto nel loro cuore, riescono a sorprendere piacevolmente i tuoi ospiti!



CANCRO - Tu sei tradizionalista. Per te non c’è nulla di più bello di un buon pranzo in famiglia. Più si è numerosi e più tu sei felice. Qual è l’alimento, in grado di soddisfare grandi e piccini, che non può mancare nella tua tavola? Naturalmente la PASTA, in tutti i suoi formati. Le ricette tradizionali sono le tue preferite: puoi spaziare dalle classiche lasagne al forno all’insalata di pasta fredda col pomodoro e la mozzarella. Anche la pasta ripiena ti stuzzica il palato, soprattutto se fatta in casa.



LEONE - Anche in cucina ti piace attirare l’attenzione e dimostrare che per te desideri solo e soltanto il meglio. Solitamente non ami i piatti troppo complicati da cucinare. L’ideale per te sono i CROSTACEI: l’astice alla catalana o la tempura di gamberi o una semplice zuppetta di cozze possono soddisfare i tuoi occhi oltre al tuo palato. Ti piace servirli su eleganti piatti di porcellana, ma non ti poni molti problemi nel mangiarli con le mani, se lo ritieni necessario. La tua natura è pur sempre selvaggia!



VERGINE - Per te è molto importante scegliere un’alimentazione sana ed equilibrata. Ti piace conoscere i valori nutrizionali del cibo che porti in tavola. Il PESCE è sicuramente uno degli alimenti più sani e ricco di proprietà benefiche per il tuo corpo. Raramente ti affidi ai prodotti surgelati e preferisci spendere un po’ di tempo in più per andare al mercato e scegliere accuratamente qualche pesce (intero o filetto) fresco, da cucinare in modo semplice ma saporito, con grande piacere dei tuoi commensali.



BILANCIA - Tu ci tieni a mantenere la tua linea e fai sempre molta attenzione alle calorie che mangi. Spesso vieni colpita dalla bellezza estetica di alcuni piatti al ristorante ma sai benissimo che, abusare di carboidrati o grassi, ti obbligherebbe poi a seguire una dieta ferrea nei giorni successivi. Tra le tue pietanze preferite c’è sicuramente la CARNE BIANCA. Il tacchino e il pollo si prestano ad essere cucinati in tantissimi modi e ti piace tantissimo giocare coi colori delle spezie e delle verdure!



SCORPIONE - Ti accusano di essere una persona complicata, ma non è così. Anzi, a tavola spesso rinunci ad alcune pietanze troppo elaborate o cucinate con condimenti insoliti. Per farti felice gastronomicamente sono sufficienti le PATATE, cucinate in qualsiasi modo: al forno col rosmarino, bollite con un filo d’olio, trasformate in un soffice purè col latte oppure fritte e accompagnate da tantissimo ketchup o maionese. Sono piatti semplici, gustosi ed economici. Ci vuole davvero così poco per renderti felice?



SAGITTARIO - Sei tra le persone che cercano di fare più attenzione all’alimentazione. Solitamente non ami cucinare, ma allo stesso tempo non ami nemmeno mangiare cibo preconfezionato o in scatola. Quel che non può mai mancare nella tua tavola è la FRUTTA. A partire dalla colazione, cerchi di nutrirti con qualche buon frutto di stagione. Il tuo snack preferito è la frutta secca: mandorle, anacardi, noci, nocciole etc. La frutta esotica preferisci mangiarla nei luoghi in cui viene prodotta, quando sei in vacanza!



CAPRICORNO - Non ti si può certo definire una persona golosa. Raramente mangi troppo e non ci sono molte pietanze in grado di entusiasmarti. Quello che però non può mai mancare nella tua tavola è il FORMAGGIO. Ti piacciono sia i formaggi di dolci che quelli più stagionati o dai gusti e dagli odori più intensi, come il gorgonzola. Di fronte ad un tagliere di formaggi e confetture di frutta e verdura o miele, non ti tiri indietro nemmeno tu. Qualche peccato di gola ogni tanto può servire a migliorare l’umore!



ACQUARIO - Quando si parla di te, si parla anche di cucina alternativa: cucina macrobiotica, vegetariana, vegana, crudista, etc. La verità è che ti affascina vedere come funziona il tuo corpo quando cambi tipo di nutrimento. Sicuramente nella tua tavola non possono mancare le VERDURE, sia crude che cotte alla griglia, al forno, al vapore o fritte! Quando hai tempo ti diletti a tagliarle dando loro forme strane, quasi come se volessi creare delle piccole opere d’arte colorate, seguendo dell’estro del momento.



PESCI - Tu non hai proprio un cibo preferito, a te piace lamentarti e complicare le cose anche in cucina. A te non piacciono i piatti tradizionali, a te piacciono gli STUZZICHINI! Ti piacciono perché sono piccoli, colorati e carini. E ti piacciono gli abbinamenti particolari: il prosciutto col melone, l’ananas con la rucola, il gorgonzola con la pera, i gamberi con l’arancia, l’insalata con la mela. Pur di non dover fare le pulizie in casa, sei disposta a comprarli sempre nella tua gastronomia di fiducia!