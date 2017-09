Oroscopo: come farsi perdonare dai 12 Segni Zodiacali

ARIETE - L’Ariete non è un segno che porta rancore. Si arrabbia facilmente, ma la sua ira si spegne con la stessa velocità con cui si accende e cioè circa 5 minuti. Se volete farvi perdonare da un Ariete dovete dire che ha ragione. Non pretende che chiediate “scusa” perché comprende bene la difficoltà che ci può essere nel sussurrare questa piccola parola. L’Ariete ha bisogno di avere vicino persone disposte a lottare al suo fianco. In nome di questa alleanza può perdonare qualsiasi torto, però non esagerate!



TORO - Il Toro è un segno permaloso e le vie del perdono possono essere lunghe e tortuose. È una persona paziente e, se siete arrivati sul punto di dovervi far perdonare, significa che ne avete combinato una “grossa”. Rispettate i suoi tempi e dimostrategli che, nonostante tutto, siete delle persone affidabili e su cui può ancora contare. Ha bisogno di prove concrete e tangibili del vostro pentimento. La sua comprensione è ammirevole, ma non bisogna approfittarne perché sa essere anche una persona molto dura.



GEMELLI - Ecco uno dei segni più dispettosi. Solitamente infatti è il Gemelli a doversi far perdonare da qualcuno e non viceversa. E forse è proprio per questo motivo che, di fronte a chi si scusa, si mostra tollerante, flessibile e di grande apertura mentale. A volte finge e preferisce far buon viso a cattivo gioco. Per farsi perdonare può essere sufficiente fargli una battuta spiritosa e ironica, con molta leggerezza e senza sceneggiate teatrali (quelle sono di sua competenza, nel momento del torto subito).



CANCRO - Il Cancro, dopo aver subito un torto, non vede l’ora di perdonarvi ma, affinché questo possa accadere, vi farà patire le sue infinite lamentele. Continuerà a rivangare il torto che gli avete fatto per tutta la vita e lo tirerà fuori anche dopo anni, se necessario. Vi dice che vi perdona, ma in fondo non riesce a dimenticare niente, nel bene e nel male. Per farvi perdonare potrebbe quindi essere utile ricordargli quanto gli siete stati vicini nel momento del bisogno. Fate leva sulla sua sensibilità.



LEONE - Il Leone, come qualsiasi re che si rispetti, ama mostrare al suo popolo la sua magnanimità e per questo il perdono può essere visto come un coadiuvante del suo egocentrismo. Per farvi perdonare dovete dar libero sfogo alle adulazioni più estreme, anche fingendo. Il Leone ha bisogno di sentirsi la persona più bella, più intelligente e più brava del mondo. È molto importante anche mostrare gratitudine per il suo buon cuore. Una tattica sempre vincente è quella di fargli un regalo prezioso o floreale.



VERGINE - Il segno della Vergine è molto attento e puntiglioso perciò, se dovete scusarvi per qualcosa, è importante che scegliate accuratamente cosa dire, dando peso ad ogni singola parola e verificando persino la vostra grammatica. Non cercate di far leva sulla sua parte emotiva, non perché non ce l’abbia, ma perché preferisce gestire certe situazioni razionalmente. Dopo una critica, precisa e dettagliata analisi, valuterà se concedervi o meno il suo perdono, sorprendendovi con una grande bontà d’animo.



BILANCIA - È davvero necessario essere perdonati da qualcuno della Bilancia? È un segno molto diplomatico e difficilmente finisce in situazioni complesse in cui sono necessarie delle scuse. La sua leggerezza è ambigua e in tanti casi si tratta di superficialità o menefreghismo nei confronti degli altri. Se siete arrivati al punto di farvi perdonare da un Bilancia, significa che gli avete fatto perdere il suo self-control e sarà quindi sufficiente farglielo ritrovare, proponendogli un valido buon compromesso.



SCORPIONE - Se volete essere perdonati dallo Scorpione, dovete pregare la buona sorte. È un segno molto vendicativo e, anche se subisce un torto di poco conto, potrebbe legarselo al dito per tutta la vita. Conquistare la sua fiducia è molto difficile e, una volta persa, è molto difficile recuperarla o sperare che torni indietro sui suoi passi. Tuttavia, se prova dei sentimenti veri e profondi per voi, potrebbe chiudere un occhio e accettare di perdonarvi. Se questo dovesse accadere, consideratevi quasi miracolati.



SAGITTARIO - Se volete farvi perdonare da un Sagittario, preparatevi a trascorrere lunghe ore sia di persona che al telefono per parlare di quello che è successo. Non dovrai dire tantissime cose perché sarà il Sagittario stesso a parlare ininterrottamente e giungere alla conclusione che, anche se hai sbagliato, potete recuperare il vostro rapporto. Naturalmente ci terrà a sottolineare il fatto di avervi detto in precedenza come evitare alcuni errori. Vi perdonerà sempre con un sorriso e un caloroso abbraccio.



CAPRICORNO - Il Capricorno potrebbe essere molto severo con voi e, se desiderate che vi perdoni, vi sottoporrà ad una serie di prove che potrebbero farvi passare la voglia di ripristinare un rapporto armonioso insieme. Le lunghe spiegazioni sono inutili, anche perché la sua opinione sui fatti difficilmente può cambiare. Sicuramente è meglio non essere troppo melodrammatici e mantenere un distacco emotivo tale da non metterlo a disagio e predisporlo ad un ascolto più intenso di quelle che sono le vostre ragioni.



ACQUARIO - Il problema principale con un Acquario sarà ritrovarlo o riuscire a ricontattarlo per scusarvi e trovare un punto di incontro. Se rimane male per un vostro comportamento, potrebbe non dirvelo e sparire all’improvviso senza darvi alcuna spiegazione. Una volta superato questo primo ostacolo, è un segno ben predisposto all’ascolto e, nonostante le polemiche costanti, tenta di mettersi nei vostri panni e di capirvi. La sua severità dipende da quanto gli andate a genio: a pochi amici fidati perdona tutto!



PESCI - Se dovete farvi perdonare da una persona dei Pesci, tenete presente che si lamenterà e borbotterà a lungo, ma poi alla fine cederà alle vostre scuse e vi perdonerà con grande magnanimità. Il Pesci infatti è il segno che più di tutti comprende che il perdono è un segno di grande forza interiore e che senza di esso diventa più difficile vivere una vita serena e felice. Non approfittatevi però della sua dolcezza: se lo ferite troppo profondamente potreste non rivederlo o risentirlo per tantissimo tempo.