Oroscopo: a ogni Segno il suo colore

ARIETE - Tu hai bisogno di sentirti avvolta dal calore. Il tuo colore è il ROSSO FUOCO, colore del sangue e simbolo della forza fisica, il rosso della fiamma che brucia ardente o delle Ferrari che sfrecciano ad alta velocità. È una chiara espressione dell’istinto primordiale che domina in te. Ti piace indossare abiti rosso fuoco perché senti che ti danno energia fisica e ti spingono all’azione. Adori anche vederlo indossato da altre persone, che ti attraggono e accendono in te un forte desiderio sessuale.



TORO - Per te sono indicati tutti i colori della terra, che è il tuo elemento. Hai bisogno di sentirti un tutt’uno con la natura che ti circonda. Il colore adatto a te deve rispecchiare anche la tua carnalità e perciò è indicato un rosso di gradazione scura, come può essere il ROSSO MATTONE. È il colore che viene usato nell’edilizia e simboleggia il fatto che, con la tua determinazione e con la tua perseveranza, mattone dopo mattone, realizzi esattamente tutto ciò che desideri, dandogli solide fondamenta.



GEMELLI - In te non possono che fondersi tra loro due colori diversi come il rosso e il giallo. Il tuo colore è l’ARANCIONE, simbolo di grande creatività. Simboleggia l’istinto che viene dominato dalla mente ed è proprio quello a cui tu ambisci: è il segreto per trovare il tuo equilibrio! Non a caso è un colore molto utilizzato dai buddisti. Tu lo indossi per trasmettere il buonumore e l’allegria. Dovresti sapere che in Cina il suono della parola “arancione” è lo stesso di “pregare per la buona sorte”!



CANCRO - Per una persona dolce come te ci vuole un colore tenue e delicato come il colore dei romantici fiori di pesco, il ROSA PESCA. È un colore che simboleggia l’amore e viene spesso usato nei matrimoni. Pare sia propiziatorio per dar vita a una nuova famiglia. Non solo lo utilizzi per la scelta dei tuoi capi d’abbigliamento e dei tuoi accessori, ma spesso lo scegli anche per il trucco e il maquillage. Tante candeline profumate di questo colore ti aiutano a creare un’atmosfera magica e sentimentale.



LEONE - Non ci sono dubbi sul tuo colore: è il GIALLO ORO, che richiama sia il colore del sole sia il colore della corona regale e dei gioielli preziosissimi a cui non sai mai rinunciare. Il giallo è associato alla luce che illumina i tuoi pensieri e non tutti sanno che è associato anche alla saggezza. A te piace indossarlo in qualsiasi periodo dell’anno e adori gli strass dorati che rendono ogni tuo capo più vistoso e appariscente. Anche negli arredamenti della casa scegli spesso accessori di color oro!



VERGINE - Tra il giallo e il verde, si colloca un colore ancora un po’ acerbo per essere ritenuto un verde, il colore dei limoni ancora poco maturi, il VERDE ACIDO: questo è il colore che più si addice al tuo segno. È un colore che mette in evidenza tutto quello in cui si posa, esattamente come fai tu quando vuoi evidenziare un dettaglio in maniera più o meno critica. Può simboleggiare sia grinta che tenacia. Ti piace indossarlo soprattutto in estate e ti fa sentire in sintonia con la natura e le piante.



BILANCIA - Quale colore potrebbe abbinarsi al tuo equilibrio e all’innato senso dell’armonia? Naturalmente il VERDE SMERALDO, colore associato anche a Venere, tuo pianeta governatore. Sin dall’antichità a questo colore venivano associate proprietà magiche legate al Pianeta dell’Amore. Questa tonalità di verde ti piace perché ti fa sentire elegante e raffinata. Anche quando indossi dei capi scuri, un ciondolo o degli orecchini verde smeraldo riescono a darti quel tocco di classe che ti contraddistingue sempre.



SCORPIONE - Il tuo elemento - l’acqua - suggerisce per te il colore verde, ma in una tonalità scura che possa ricordare il tuo animo tormentato, le acque delle paludi o il verde del veleno e delle pozioni magiche. Il VERDE SCURO, o verdone, è sicuramente il colore che più si addice al tuo carattere. Ti piace molto indossare il color verde militare, con i suoi toni mimetici. Anche il verde delle banconote di denaro ti affascina parecchio. Tra le simbologie del verde c’è la rinascita, associata al tuo segno.



SAGITTARIO - Pare che siano stati Giove – dio del cielo – e Nettuno – dio del mare – a scegliere il tuo colore: l’AZZURRO. È un colore che ti attira sin dalla più tenera età e lo scegli spesso sia per i capi di abbigliamento che indossi sia per accessori, automobili o pareti delle mura domestiche. Essendo un colore freddo, spesso ti aiuta a spegnere i tuoi spiriti bollenti, a rilassarti e ritrovare la calma e la tranquillità. Anche le tonalità più chiare, come il celeste, soddisfano i tuoi gusti e il tuo stile.



CAPRICORNO - Qualcuno poco attento potrebbe scambiarlo per nero, ma il tuo colore invece è il BLU NOTTE. Saturno impone una certa austerità, che puoi senz’altro trovare in un colore così scuro e intenso. È indubbiamente il colore più freddo e rispecchia pienamente la tua stagione, l’inverno. Quando lo indossi ti conferisce un look sobrio ed elegante, l’ideale per affrontare delle importanti riunioni lavorative. È molto interessante osservare che indossare qualcosa di blu sia di buon auspicio per i matrimoni.



ACQUARIO - A te piace distinguerti e nella gamma dei colori scegli indubbiamente l’INDACO, un colore difficile da definire a parole, proprio come te. Si colloca tra il blu e il viola e simboleggia la ricerca interiore che porta all’elevazione spirituale. Non a caso, i bambini con capacità soprannaturali vengono chiamati “indaco”. È un colore che favorisce le intuizioni e viene associato al “terzo occhio” delle tradizioni esoteriche orientali. Quando disegni o dipingi, ami far uso abbondante di questo colore!



PESCI - Tra i toni del rosso e i toni del blu, quasi ad indicare la tua duplice natura, si colloca il tuo colore: il VIOLETTO, includendo anche le tonalità più tenui del lilla oppure il fuxia e il rosa shocking. Il viola è un colore sacro, è il colore della magia e le sue vibrazioni sono talmente forti che il feng-shui ne sconsiglia l’utilizzo nelle pareti domestiche. Le stoffe cangianti di questo colore ti trasmettono delle piacevoli sensazioni. Impegnati a sfatare il mito che il viola “porti male”!