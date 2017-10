Moda: quadri d’autunno

Quest’anno v estiremo a quadri . Il tessuto tartan è uno dei trend che si sono affermati con più decisione tra le proposte moda per la stagione autunno inverno 2017-18: gli amati quadretti sono stati riproposti in mille modi diversi, in veste classica o decisamente fantasiosa, dai cappotti ai pantaloni , dalle giacche ai vestiti , in stile classico o in veste estrosa e colorata.

La fantasia tartan di origine scozzese è stata grande protagonista di numerose collezioni, naturalmente rivisitata in chiave urban chic, oppure in versione street style, o addirittura country,all’insegna del colore. I quadretti hanno sfilato in passerella sotto forma di camicioni, pantaloni morbidi, pantacoulotte, camicie con ruches, gonne longuette, e soprattutto trench e cappotti.



La questione è: come indossarla e, soprattutto, come abbinarla, se il total look ci pare eccessivo? Naturalmente tutto dipende dal tipo di quadretto che ci proponiamo di indossare. Se si tratta del classico stile Burberry o se il tema è declinato in un tranquillo trench grigio ci possiamo sbizzarrire come vogliamo e aggiungere un tocco di colore, magari con una blusa rossa, visto che il color fuoco è un altro dei temi caldi di questo autunno-inverno.



Se il pattern ha invece colori accesi e dimensioni importanti, meglio accostarla a capi di colore neutro e in tinta unita, per un effetto complessivo più sobrio. Se poi vogliamo osare, possiamo ispirarci a Gucci che ha proposto il tartan in look molto fantasiosi, oppure a Marco De Vincenzo, che li ha abbinati a righe e rouches, oppure ancora ad Antonio Marras che ha fatto sfilare i quadretti accostandoli a stampe fantasie e a tessuti damascati. Il capo cult, nel quale il tartan fa la parte del leone, è il trench: impossibile non averlo, scegliendo il modello che più si adegua al nostro stile e, perché no?; anche al nostro mood.