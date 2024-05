09 maggio 2024 15:50

Internazionali di tennis, bagno di folla per Nadal in Piazza del Popolo

Rafael Nadal è stato acclamato da moltissimi fan in Piazza del Popolo, a Roma. Nonostante la pioggia, il campione di tennis si è fermato alcuni minuti per fare foto e firmare autografi per poi dirigersi verso il campo in terra rossa allestito nel cuore della città in occasione degli Internazionali di tennis