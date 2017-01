Look da montagna: cosa indossare durante un weekend in alta quota?

07:00 - Settimane bianche sempre più vicine? L’occasione giusta per scegliere un look da montagna che sia caldo ma che non rinunci alle ultime tendenze.

Da Missoni la maglia è in primo piano, da gonne a pantaloni, passando per felpe e capispalla, morbidezza e stile anni Sessanta in primo piano. Più contemporaneo lo stile di Moncler Gamme Rouge, le giacche hanno silhouette tecniche con inserti colorati e i leggings si indossano sotto le gonne.



Tonalità in contrasto e maglioni a collo alto e ampio per Paul and Joe, abbinateci un maxi cappotto e dei pantaloni large.



Nei negozi trovate delle sneakers comode e di tendenza come quelle di Nike in grigio, per il maglione c’è la proposta di Isabel Marant e come jeans il denim boyfriend di Victoria Beckham.



La giacca è l’elemento fondamentale, il parka verde con interno in pelliccia soddisfa tutte le esigenze, accostateci un cappello baseball in panno di Stella McCartney e una sciarpa verde oliva di Acne Studios.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it