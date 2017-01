Illuminano e impreziosiscono il look, sono le borse da sera

07:00 - Tendenzialmente piccole e molto preziose, le borse da sera si declinano in varianti tra loro contrastanti. Abbiamo selezionato i modelli più interessanti per questa stagione fredda, scegliete i vostri modelli preferiti.

Da Bottega Veneta la stampa è quella pitone, signorile e d’impatto, è riprodotta su forme diverse, dalla clutch più piccola alla pochette bidimensionale. Questione di piume colorate invece da Jenny Packham, la parte superiore è rigida e impreziosita da gemme colorate.



Luisa Beccaria ci fa sognare con degli intarsi minuziosamente eseguiti, le forme retrò e le catenelle in metallo completano un oggetto sofisticato. Restando in tema di decori e silhouette vintage, c’è la variante firmata Dolce&Gabbana.



Rigida e nella tonalità accesa del rosso aranciato, è Miu Miu con pietre trasparenti tridimensionali; da Valentino la preziosità è definita da micro perline scintillanti e da Roger Vivier si punta sulle pailletes color fucsia.



L’importanza del gancio è come sempre il focus dei modelli più piccoli di Alexander McQueen, mentre da Saint Laurent a farla da padroni è il glitter dorato. In pieno spirito pre-feste.



