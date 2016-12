5 giugno 2015 I costumi a fascia da non perdere per l’estate 2015 Sexy con il ferretto, colorati, sportivi, imbottiti e non solo: ecco la selezione dei modelli più interessanti e i consigli per sfoggiarli al meglio Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - I costumi da bagno disponibili per l’estate 2015 sono veramente tanti ma, tra le varianti di tendenza, merita attenzione il classico modello due pezzi con reggiseno a fascia. Scoprite la selezione dei più interessanti per la stagione calda.

Per chi è alla ricerca di costumi sexy da sfoggiare nei prossimi mesi ci sono i top con ferretto. Alzano il seno e rendono il décolleté più voluminoso. Gli stili sono variegati: in commercio trovate quelli a pois con slip a vita alta, decisamente retrò, oppure con stampa floreale più giocosi e vivaci.



A livello di colori vanno per la maggiore le tonalità pastello e quelle molto accese, anni Novanta con l’effetto tye-dye, verde menta con nodo all’altezza dello stomaco, rosa con inserti a stampa.



Oltre al ferretto, sempre in aiuto del décolleté, si trovano anche parecchi modelli lievemente imbottiti, per chi vuole guadagnare una mezza taglia in più, oppure con spalline removibili e, ancora, con incrocio al centro, per ottenere un effetto originale.



Che siate snelle oppure abbiate un seno importante, i costumi a fascia rimangono infatti un’ottima alternativa ai più tradizionali bikini e ai modelli interi.



