Le borse per fare shopping, must have di stagione

07:00 - Ampie, tendenzialmente robuste e soprattutto comode. Parliamo delle shopper bag, nome che deriva proprio dal concetto di fare shopping e avere con sé una borsa che sia pratica senza perdere in estetica.

Per la Primavera-Estate 2014 le abbiamo viste sulle passerelle di Chanel, bianca con intarsi nella parte frontale, in cuoio lavorato da Donna Karan e ripiegate su se stesse da Gabriele Colangelo –trend quest’ultimo che ha invaso più di una sfilata e che lancia una nuova sfida in fatto di portamento. Per le amanti del nero c’è la versione di Alexander Wang, molto capiente e con angolature rivestite di metallo, rosso veneziano per Burberry in pelle resistente. Givenchy sceglie invece il bianco lucido con manici neri e una struttura meno morbida. Sfumature fredde nella variante Fendi, verde ottanio e manici a contrasto, mentre Marni punta sulla stampa floreale. Il brand inglese Mulberry propone un modello che si estende maggiormente in larghezza e con manici più lunghi, in blu vivace per donare un tocco di allegria a un look semplice.



Leggi anche gli altri articoli di moda su Grazia.it