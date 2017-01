16 gennaio 2017 16:12 Moda: archiviate le feste, prepariamoci ai saldi Dopo pandori e panettoni si ritorna al tran tran di tutti i giorni, ma grazie alle réductions non sarà più lo stesso!

"Sconti imperdibili", "Fuori tutto", "Occasioni da prendere al volo". Slogan sensazionali ed emozionanti, persino i feromoni si rianimano di immenso! Tutte queste parole attaccate ovunque, vetrine e porte dei negozi in testa, seguite da tutti i mezzi tecnologici, ci stordiscono al punto che finiscono per annientare quel che resta del conto corrente. Comunque, vittime consapevoli o non, i fantasmagorici SALES ci acchiappano sempre! Il piano quindi prevede di spennarci e il nostro di farci spennare! Non conta se l'armadio non si chiude più per colpa di tutti i capi compressi dentro. L'importante è comprare l'offerta non il prodotto in offerta!

Dio ha fatto la femmina e i sarti hanno fatto la donna Pitigrilli Quest'anno poi gli stores si sono già lanciati in capriole economiche degne di nota. Non si può fuggire da queste straordinarie e uniche opportunità. Ma in fondo, comperare ad esempio qualche capo evergreen è un investimento garantito che può sopportare il sacrificio finanziario. Acquisti dove domina il nero, il grigio, il blu e il mio amato rosso potete trascinarveli dietro quasi per tutta la vita. Attenzione soltanto a mantenere sempre la stessa taglia. Qualche chilo in più o in meno può sabotare i vostri acquisti per tutte le stagioni.



Consiglio anche qualche azzardo, tipo capi o accessori luccicanti. Viva le paillette e gli strass. Intriganti e dal sapore nostalgico i vestiti con le perle sparse a casaccio. Al collo, però, soltanto quelle vere. Le trovate anche a prezzi modici quindi evitate le brutte imitazioni. Lanciate i vostri sguardi anche ai capi bianchi, soprattutto camicie, maglie e t-shirt. Potete già sfruttarle fra qualche mese, a primavera saranno un perfetto passe-partout. Se progettate viaggi in montagna comprate scarpe comode e calde.

Molti uomini mi hanno detto che ho salvato il loro matrimonio. Forse è costato una fortuna in scarpe, ma è molto più economico di un divorzio. Manolo Blahnik Riservate una buona parte del vostro budget per i saldi all'intimo. Rimane sempre un buon business. In fondo un reggiseno fuori moda in linea di principio è un segreto fra voi e il vostro corpo!



Le borse sono un altro affare. Se acquistate i soliti colori non correte nessun rischio per anni. Ma la stagione autunno-inverno ci ha regalato colori molto vivaci come l'arancione, il giallo e le loro varianti miscelate ad arte. Acquistate adesso a prezzi vantaggiosi e sfoggiatele quando sarete baciate dal sole estivo. Io mi concederei anche qualche cappello, fra un po' saranno irrinunciabili. Il vostro armadio non potrà farne a meno.



Consiglio: fate prima spazio e acquistate le cose che vi servono, poi quelle che vi piacciono e, se potete, concedetevi qualche sfizio. Immaginate nuovi look e scopritevi con l'anno nuovo più belle. Ma dedicatevi allo shopping sempre con attenzione e gusto, non siate scriteriate col vostro portafoglio. Gli azzardi costano e non prevedono sconti!



Un suggerimento anche per gli uomini: se avete qualcosa da farvi perdonare, un compleanno o un anniversario alle porte, approfittatene adesso per comprare qualcosa di speciale e magari un po’ costoso. Strisciare la carte davanti alla cassa sarà un’impresa eroica ma vi regalerà sorrisi e abbracci per un’intera giornata. Occasione da prendere al volo!