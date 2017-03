Marco Mavilla e le sfumature del suo tempo

Il concetto di tempo, in ragione della sua complessità, è sempre stato oggetto privilegiato di studio da parte dei grandi pensatori, in ambito sia scientifico che filosofico. E’ impossibile fermare il tempo in un’unica definizione, ma è possibile invece misurarlo.

L’orologio, strumento di indicazione dell’ora, trae le sue origini nell’antichità e riconosce i suoi primi antenati nella meridiana e nella clessidra.

L’orologio, tuttavia, per citare il pensiero del designer, si presenta talvolta come un accessorio invadente, che ti ricorda l’ora anche nel momento in cui preferiresti non conoscerla. Del resto, questo pensiero era già sotteso nelle parole di Albert Einstein, il quale, nel tentativo semplicistico di spiegare la sua teoria della relatività, diceva: “Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un’ora, sembra che sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa accesa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora.”

Dopo aver attribuito al tempo un’accezione del tutto originale e non vincolante, attraverso gli orologi da lui disegnati, Marco Mavilla ci presenta oggi la sua nuova linea di occhiali, Timeshades .

Il brand, dal design unico ed elegante, nasce dall’idea di unire due mondi di accessori molto cari al suo ideatore, quello degli occhiali e quello degli orologi classici. La collezione si compone di 18 modelli di montature unisex, realizzate a mano con materiali di altissima qualità, rigorosamente made in Italy, ed impreziosite da elementi che s’ispirano allo stile senza tempo dei grandi orologiai. Il creativo milanese punta a farsi riconoscere sul mercato dell’eyewear proponendo un accessorio fashion e di design, dalle forti connotazioni artigianali, che realizza un sapiente mix di personalità, ricerca tecnologica, qualità e moda.



Marco, mi piacerebbe conoscere meglio la tua storia. Quali sono le tue origini? Il tuo ambiente di nascita e la tua formazione hanno influito sul tuo cammino professionale?

Sono nato in una famiglia di commercianti, abituato fin da piccolo a viaggiare molto. Conoscere il mondo mi ha aperto la mente, mi ha permesso di entrare in contatto con idee e stimoli sempre nuovi, con bagagli di esperienze e culture diverse. Da ciò deriva il mio incessante bisogno di mettermi in gioco e di intraprendere continue sfide…



Da dove deriva la tua passione per gli orologi?

Dalla mia famiglia, grande appassionata di orologeria. Durante l’adolescenza ho ricevuto in regalo il mio primo Rolex Datejust. Fin da piccolo, quindi, ho imparato ad apprezzare gli orologi, a conoscerne il meccanismo e la terminologia. Con il tempo sono diventato un appassionato collezionista ed estimatore. Amo definirmi un cultore delle lancette, un grande amante di orologi classici e vintage. Da questa passione sono nati due marchi innovativi, ToyWatch e Marco Mavilla, perfetta espressione del mio gusto e della mia esperienza nel mondo dell’orologeria.



Ricordi un episodio significativo che ti abbia avviato sulla strada del design?

Nel 2005, poco prima della nascita di ToyWatch, ho pensato di regalare ai top clients del mio negozio presso il Four Seasons Hotel la riproduzione di un orologio in plastica da me disegnato e fatto realizzare. Quella decisione è stata di fondamentale importanza per la mia vita professionale e personale, ha infatti decretato la nascita di ToyWatch.