Gianluca Tamburini e i sandali preziosi tra arte e tecnologia

Lo stile unico ed inimitabile delle calzature Conspiracy si rivolge a donne speciali, sofisticate ed esigenti, amanti dell’arte, dei dettagli di pregio e della pura artigianalità italiana. Sandali tacco dodici da mozzare il fiato, declinati in diverse serie, dove gli elementi della natura sembrano fondersi con l’estro creativo dell’uomo: dal celebre modello “Scilla”, in cui i tentacoli di un polipo adornano le estremità di colei che lo indossa, passando per il sandalo “Caviar”, tempestato da piccole e sferiche pietre preziose, nere come il caviale, sino al modello “Amazon”, intessuto di piume setose nei toni più brillanti ed accesi del verde, che rievocano la ruota superba del pavone.

Il tratto avanguardistico e pregiato di queste creazioni traspare dalla ricercatezza e dalla precisione delle parole con cui il giovane designer modenese m’illustra le tappe più significative del suo cammino nel pianeta dell’alta gioielleria da calzare.



Gianluca, come ti sei avvicinato al mondo del fashion design? Da dove deriva questo tuo gusto sofisticato per il bello da indossare?

La moda è entrata nella mia vita in modo del tutto casuale e inaspettato, come qualcosa che ti capita, esattamente come quando ti colpisce un raffreddore: non sono gli uomini che scelgono le passioni, ma le passioni che scelgono gli uomini.



Qual è stata la tua formazione?

Ho seguito un percorso di studi economici e conseguito due lauree, una in Economia aziendale e l’altra in Marketing internazionale. La moda ha iniziato ad affacciarsi sulla mia strada all’epoca della stesura della mia prima tesi. Ero comunque da principio concentrato sugli aspetti economico-finanziari che governano i mercati e, di conseguenza, anche il settore moda. Nella fase embrionale del mio approccio al settore ho vissuto un feroce accanimento nei confronti della maison Gucci, mi sono appassionato al suo caso aziendale, ho letto diverse pubblicazioni sul tema. Ho dunque inviato un mio curriculum vitae alla celebre casa di haute couture e sostenuto tre colloqui. Purtroppo però la scelta è ricaduta su una studentessa della scuola di moda. In quel periodo studiavo per la mia terza laurea in economia ma, a seguito di questo episodio, ho deciso di cambiare direzione e di iscrivermi al Polimoda. Nel 2006, dopo aver ottenuto un Master in Comunicazione e Marketing internazionale, sono stato chiamato da Ermanno Scervino come assistente ufficio stampa. Questa esperienza da un lato mi ha fatto capire di non essere tagliato per le PR, ma al tempo stesso mi ha portato a contatto con una produzione molto bella e curata. Ha così preso avvio la mia evoluzione verso il prodotto…



Come mai hai deciso di rivolgere la tua creatività verso le calzature e, in particolare, verso i sandali?

La mia predilezione per le calzature non sottende alcuna angolazione feticistica rispetto al piede delle donne, ma deriva da una precisa valutazione di marketing. L’80-85% del fatturato delle grandi case di moda proviene infatti dagli accessori. Questa considerazione mi ha spinto a conseguire il mio secondo master presso il Polimoda, questa volta espressamente sulle calzature. La vocazione per il sandalo risponde alla mia aspirazione di creare un prodotto unico, senza stagionalità e personalizzabile. Un giorno poi, lungo l’autostrada per Scandicci, che rappresenta un po’ la mia Via di Damasco, ho avuto la folgorazione: non avrei realizzato un sandalo gioiello, ma un gioiello a forma di sandalo!