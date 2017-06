Lo Zodiaco ti dice quanto gli piaci (o le piaci)

Se lui è ARIETE – Se gli piaci si fa avanti senza problemi e senza pudore: è un uomo focoso e passionale. Il rischio è che la passione vada via via scemando e il fuoco si spenga dopo i primi incontri. Ma, se gli piaci davvero, sarà un crescere di emozioni, eros e passione.

Se lei è ARIETE – Una donna intraprendente come lei non si fa problemi a mostrare il suo interesse per te. Se le piaci davvero, non si tira indietro nemmeno di fronte al tuo rifiuto. Litigare con te può essere stuzzicante ed è un segno di quanto tu sia importante per lei.



Se lui è TORO – Il fatto di essere un uomo dai tempi lenti non significa che non sia intraprendente. Più gli piaci e più non saprà resistere alla tentazione di saltarti addosso. Però non è detto che la scintilla scocchi subito: può essere un percorso lento e graduale.

Se lei è TORO – Sa ciò che vuole ed è pronta a tutto pur di ottenerlo. Perciò, se le piaci davvero, la vedrai mettere in azione i suoi accuratissimi piani volti alla tua conquista. Non le piacciono le complicazioni e sa essere ben chiara con te, che tu le piaccia o meno.



Se lui è GEMELLI – Quando gli piaci è facile capirlo perché emerge il suo lato più romantico: ti riempie di sorprese, regali e attenzioni fino allo sfinimento. Il suo problema è l’incostanza. Anche se flirta con le altre, non significa che tu non abbia speranze con lui.

Se lei è GEMELLI – Una donna così ricca di risorse ambisce a sorprenderti. Se le piaci davvero significa che ritiene che con te possa esserci una buona intesa mentale oltre che fisica. E mentre si innamora, cerca in te quella stabilità che non riesce a trovare in se stessa.



Se lui è CANCRO – Dal momento in cui tu inizi a piacergli, lui inizia a tormentarsi talmente tanto che tutte queste paure potrebbero persino frenarlo dal farsi avanti. È molto dolce e sensibile e se non gli piaci riesce a fartelo capire senza ferire i tuoi sentimenti.

Se lei è CANCRO – Se la vedi preoccupata, è molto probabile che tu le piaccia. È una donna dalla lacrima facile: si emoziona molto facilmente, sia nel bene che nel male. La gelosia e le insicurezze crescono di pari passo al suo coinvolgimento nella vostra relazione.



Se lui è LEONE – Al suo fianco lui vuole una vera regina, non potrà mai rinunciare al suo ruolo di re. Se gli piaci tanto, è disposto a stravolgere i suoi piani e a far follie pur di conquistarti. Se non gli piaci, forse significa che non lo hai adulato abbastanza.

Se lei è LEONE – Non puoi avere dubbi: quando le piaci, la situazione è palese. È una conquistatrice e non è abituata a restare a mani vuote. Fai attenzione però perché, anche se non le piaci, difficilmente rifiuterà regali o complimenti e sarai tu a restare a mani vuote.



Se lui è VERGINE – La sua timidezza a volte può essere uno scudo in grado di nasconderti quanto realmente tu gli piaccia. Si diverte a giocare con battute ironiche per verificare di essere corrisposto da te. È un uomo molto critico e lo è anche se gli piaci tantissimo.

Se lei è VERGINE – Le sue risposte pungenti non devono spaventarti: è il suo modo per stuzzicarti. Se le piaci cercherà di provocarti in modo molto astuto e intelligente. Ha una mente calcolatrice. Parole dolci e gentili, al contrario, non significano che tu le piaccia.



Se lui è BILANCIA – I suoi modi gentili potrebbero fuorviarti: è gentile con tutte! I complimenti però li fa solo se gli piaci. Essendo sempre indeciso, è difficile stabilire quanto tu possa piacergli. Potrebbe non prendere l’iniziativa nemmeno se gli piaci da impazzire.

Se lei è BILANCIA – Non è semplice capire se le piaci. Lei ama essere corteggiata, ma sull’esito del corteggiamento persino lei nutre dei dubbi. Potresti capire di piacerle osservando il suo look impeccabile oppure, più semplicemente, chiedendolo alle sue innumerevoli amiche.



Se lui è SCORPIONE – Non è un uomo fatto per le mezze misure: o gli piaci tantissimo o non gli piaci. Ed entrambe le situazioni sono ben evidenti da come ti guarda. Se gli piaci, non riesce a staccarti gli occhi di dosso e ti fa sentire il suo sguardo penetrare in profondità.

Se lei è SCORPIONE – Se le piaci, si trasforma in una pantera e fa di tutto per sedurti: indossa abiti provocanti, cerca un contatto fisico oppure ti invia messaggi maliziosi finché non la inviti a trascorrere una serata insieme. Se non le piaci farà di tutto per evitarti.



Se lui è SAGITTARIO – Se gli piaci te lo dice e non aspetta tanto tempo prima di provarci, si limita a rispettare i tuoi tempi. Se si accorge di non essere corrisposto, non insiste. Se non gli piaci, non te lo fa pesare e cerca comunque di mantenere un rapporto amichevole con te.

Se lei è SAGITTARIO – Non è brava a camuffare ciò che prova e soprattutto non le interessa farlo. Se le piaci, te lo fa capire e ti propone lei stessa di uscire o fare qualcosa insieme. Se invece non le piaci, la butta sullo scherzo e ti fa prendere il suo rifiuto con filosofia!



Se lui è CAPRICORNO – La sua apparenza austera lo rende spesso indecifrabile. Non è facile capire se gli piaci perché, anche se così fosse, non mostrerebbe un grandissimo entusiasmo. Devi piacergli proprio tanto per arrivare a mostrarti il misterioso mondo delle sue emozioni.

Se lei è CAPRICORNO – Se le piaci fa fatica ad ammetterlo persino a se stessa. Non mostra facilmente i suoi sentimenti, soprattutto perché ha una tremenda paura non vengano ricambiati. Un suo “no” può essere interpretato come un “forse”. Il ghiaccio poi è destinato a sciogliersi!



Se lui è ACQUARIO – Non chiedergli mai se gli piaci, non solo perché fuggirebbe via in un nanosecondo, ma anche perché spesso non lo sa nemmeno lui se gli piaci. Se dovesse dirtelo lui, consideralo un grande gesto. Se non risponde ai tuoi messaggi, non insistere: non gli piaci.

Se lei è ACQUARIO – Potresti capire di piacerle prima che lei stessa se ne accorga. Anche se le piaci, spesso non sa cosa vuole realmente da te. Se si accorge di star bene in tua compagnia, le speranze aumentano. Se non le piaci invece sparirà piano piano dalla circolazione.



Se lui è PESCI – Tende ad essere un uomo sfuggente, ma se gli piaci veramente glielo si può leggere negli occhi. Si lascerà catturare da te soltanto se gli piaci tanto. La coerenza non è il suo forte: potrebbe dirti di non piacergli e poi baciarti qualche minuto dopo.

Se lei è PESCI – Se le piaci finge che tu non le piaccia, se non le piaci non riesce a dirtelo o a fartelo capire perché teme che tu possa rimanerci male. Semplice? Per niente. Non ti resta che provare a baciarla e con un solo bacio potrai scoprire se e quanto le piaci.