Oroscopo: quando il tradimento è scritto nelle stelle

Quanti riescono ad essere totalmente sinceri col partner quando si parla di fedeltà e infedeltà? Ci sono Segni Zodiacali più o meno inclini al tradimento. C’è chi non riesce a resistere alle tentazioni oppure chi non considera la fedeltà una prerogativa per un rapporto di coppia stabile e felice. Non tutti poi vivono il tradimento allo stesso modo e, anche quando lo si subisce, c’è la divisione tra i più drastici e quelli invece più inclini al perdono. Naturalmente sarebbe più opportuno andare ad analizzare anche la posizione di altri pianeti o altri aspetti del Tema Natale e, chi conosce il proprio quadro astrale, può ad esempio andare a leggere anche il Segno in cui si trova il proprio Ascendente oppure il pianeta dell’amore, Venere. Divertitevi a scoprire cosa dicono le Stelle per voi e per i vostri partner!



ARIETE - Hai la fama di essere una persona molto aperta alle avventure, ma se ti trovi felicemente in coppia, difficilmente tradisci. Quando lo fai, significa che di base non c’è un sentimento profondo che ti lega al partner e non ti preoccupa il fatto che la storia possa concludersi. Se sei tu a subire il tradimento, vai su tutte le furie: non riesci a tollerare una mancanza di sincerità e di rispetto. Non sei incline al perdono e preferisci invece dichiarar guerra, a suon di vendetta. Fedele con sincerità.



TORO - Quando si parla di fedeltà, il tuo segno viene sempre preso ad esempio come uno dei più virtuosi. In effetti tradire il partner sarebbe una fonte di ansia e preoccupazione. Se hai famiglia, potresti vivere col rimorso per tantissimo tempo. Però sei molto carnale e, di fronte ad un’occasione estremamente eccitante, fai fatica a resistere. Se sei tu a subire un tradimento, o anche solo a sospettarlo, la tua calma pacata si trasforma nella furia più scatenata. La tua gelosia non ha limite. Fedele per fama.



GEMELLI - Considerando che fai fatica ad essere fedele persino a te stessa, è dura chiederti di essere fedele al partner. Flirtare con un nuovo collega o con uno sconosciuto ad una cena ti viene naturale, spontaneo. Anche se dichiari al mondo di amare il tuo partner alla follia (e fondamentalmente ci credi pure!), non riesci a dir di no a qualche scappatella. Tu, curiosa, gelosa e orgogliosa, tendi a scoprire il tradimento prima che venga consumato. Tuttavia, sei tra le più inclini al perdono. Infedeltà cronica.



CANCRO - Il tuo pensiero fisso è quello di metter su casa e famiglia quindi difficilmente pensi a tradire il partner. Però, quando la storia diventa piatta e iniziano a mancare nuovi stuzzicanti stimoli, anche tu puoi cedere alle avances di qualche misterioso ometto. Tutto dipende dal tuo umore e dal tuo esser lunatica. Se subisci un tradimento, ne fai un caso nazionale: piangi, ti disperi e naturalmente insulti il partner. Però poi vince il desiderio di metter su famiglia e lo perdoni. Fedele a giorni alterni.



LEONE - Ti piace stare al centro dell’attenzione, essere corteggiata e ammirata sia dal tuo uomo che dagli uomini delle altre. Però, quando si parla di fedeltà, tu hai una certa reputazione da difendere. Non a caso l’onestà e la lealtà sono attribuite proprio al tuo segno. Se capita è perché hai ceduto alla tua natura focosa e animale. Se subisci un tradimento, è meglio che il partner scappi lontano perché diventi pronta a distruggerlo e rovinarlo. E anche il terzo incomodo non avrà scampo! Fedele a te stessa.



VERGINE - Diciamocelo chiaramente: avere un amante ha un costo, a meno che tu non riesca a farti mantenere da più uomini contemporaneamente. Ma, l’idea di dover fare doppi regali oppure dover mantenere due schede telefoniche, non ti affascina per niente. Se i conti non lo consentono, rimani fedele. E riesci a fare i conti pure quando il partner ti tradisce, soprattutto se siete sposati e hai la possibilità di dimezzargli lo stipendio. La tua è una vendetta premeditata sin dal principio. Strategicamente fedele.



BILANCIA - Si può pretendere fedeltà da una persona che preferisce le bugie a fin di bene alle verità che fan soffrire? Ovviamente no. L’unica salvezza (per il partner) è la tua costante indecisione, che spesso fa sfumare dei potenziali tradimenti. E poi non sai rinunciare ai complimenti e alle galanterie. Se subisci un tradimento le opzioni sono due: o fai finta di non accorgertene e continui a vivere serena, o cogli la palla al balzo per lasciare un partner di cui ti sei stancata. Fedele ai tuoi corteggiatori.



SCORPIONE - Nessuno osi mettere in dubbio la tua fedeltà! Sei pronta a giurare e spergiurare di esser fedele, anche quando i fatti dimostrano il contrario. Sei assolutamente in grado di far credere al partner che, se l’hai tradito, la colpa sia solo ed esclusivamente sua. Se subisci un tradimento, esce fuori il tuo lato più velenoso. Ti senti profondamente ferita e conservi il rancore per lunghissimo tempo. Non perdoni il partner nemmeno sotto tortura e sei pronta a vendicarti in modo assai crudele. Infedele a chi?



SAGITTARIO - Secondo la tua visione di vita, se non fai mancare nulla al partner o alla famiglia in termini di attenzioni e amore, puoi tranquillamente concederti una scappatella. Peccato che la scappatella in tanti casi vada avanti per mesi o anni! Sei abilissima a nascondere le prove. Una cosa però è certa: non lascerai mai il partner per il tuo amante. Se a subire il tradimento sei tu, inizialmente ti inviperisci, poi ti apri ad un confronto amichevole e a volte persino a perdonare. Fedele fino a prova contraria.



CAPRICORNO - Per te è già abbastanza difficile gestire emotivamente un partner, figuriamoci due! Tuttavia può capitare anche a te di cedere alle provocazioni insistenti di qualcuno, soprattutto se si tratta solamente di una storia di sesso. Capita di rado ma, se capita, riesci a tradire con distacco e freddezza, senza seguito e senza sensi di colpa. Se sei tu a subire il tradimento, fai finta che non ti importi niente e ti mostri indifferente ma, in realtà, solo tu sai quanto soffri. Fedele per mancanza di tempo.



ACQUARIO - A te piace filosofeggiare e così anche sulla fedeltà hai le tue strampalate teorie. Difficilmente ti leghi ufficialmente a qualcuno perciò, se vedi anche altri, non si tratta di tradimento (secondo te). Quando invece prendi una storia seriamente, diventi fedele e sei anche molto resistente di fronte alle tentazioni. Non sei assolutamente propensa a concedere al partner la stessa libertà che ti prendi tu. Se vieni tradita glielo fai pesare e tendi a restare amica del partner. Fedele alla “tua” libertà.



PESCI - Essere fedele per te è qualcosa di troppo monotono. Tu hai bisogno di sognare, di fantasticare. Persino nei film più romantici i protagonisti tradiscono. E così anche tu spesso pecchi di infedeltà, e non solo col pensiero, nascondendoti dietro a delle realtà immaginarie molto romantiche. Ti piace pensare che tradisci con dolce innocenza. Se invece vieni tradita, tutti si possono accorgere che la tua ingenuità è finta: ti trasformi in uno squalo, sei implacabile e non perdoni. Fantasiosamente fedele.