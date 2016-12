Spiegare il sesso ai bambini

Nessuna colpevolizzazione - Le prime curiosità sessuali possono iniziare molto presto nell'infanzia, attraverso l'esplorazione del proprio corpo. Quando si nota questa fase, è bene non far mai sentire il bambino in colpa ma iniziare a parlargli di intimità e di importanza del proprio corpo, con le parole che può capire davvero.



Come nascono i bambini - Si tratta della domanda clou, quella che prima o poi arriva e sorprende comunque anche il genitore più preparato. Come rispondere, dunque? Con la verità, adattata nelle parole e nel contenuto, all'età del bambino e alla sua comprensione. Infatti, è ben diverso rispondere a questa domanda posta da un bambino di cinque anni e la stessa domanda pronunciata, invece, da un ragazzino di dieci anni. L'importante è essere naturali, non divagare e non scadere nell'eccessivo tecnicismo.



Costruire la fiducia - Così come è importante approcciarsi al sesso con serenità e naturalezza, è altrettanto cruciale che i bambini imparino a riconoscere anche le intrusioni moleste nella propria intimità. Quindi, con calma e dolcezza, è bene instaurare piano piano un clima di fiducia con il bambino. Un rapporto in cui il piccolo si senta libero di esternare sia la curiosità, sia sentimenti come disagio o paura.



La parte emozionale - Non scadere nell'uso smodato di termini tecnici o di spiegazioni scientifiche, è importante. Infatti, il sesso non va mai slegato dalla dimensione emozionale. Non tanto sentimentale e relazionale, quanto emozionale ovvero legata a emozioni positive. Il confine tra emozione positiva e sensazione negativa correlata all'intimità, è determinante per la serenità dei bambini, nonché per una futura sessualità serena e sana.



Se si viene scoperti - È l'incubo di ogni coppia di genitori: essere scoperti dai bambini mentre si fa sesso. Può accadere se si lascia la porta aperta, se il bambino si alza improvvisamente di notte o per mille altri motivi. In questi casi, è bene far sempre riferimento all'età del bambino. Se quest'ultimo è molto piccolo, si potrà spostare l'attenzione sul lato ludico della cosa (solletico, gioco, scherzo, lotta), altrimenti sarà sempre importante sottolineare l'aspetto dolce, sentimentale e delicato del rapporto.