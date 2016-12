Separazione: come dirlo ai bambini

Quando dirlo - Innanzitutto, premettiamo che non sempre è necessario verbalizzare la situazione, ovvero spiegarla al bambino con le parole. Infatti, fino ai 4 anni circa di età del piccolo, gli esperti sono concordi nel sostenere l'inutilità di un "discorso" vero e proprio in merito alla separazione. Proprio perché in questa fase della crescita, i bambini non possiedono gli strumenti adatti per comprendere questo tipo di concetti.



Esserci sempre - Una delle prime cose da fare, quando ci si separa, è far sentire al bambino la propria presenza. Ancora prima di parlare della separazione, infatti, è bene far percepire ai bambini la sensazione di non abbandono, di amore costante e pieno di entrambi i genitori.



Come dirlo - Quando i bambini hanno l'età giusta per comprendere un discorso relativo alla separazione, verbalizzato a seconda dei casi in modo diverso, è importante sottolineare che i genitori si vogliono ancora bene e che sempre se ne vorranno. Ma che hanno deciso di vivere in due case separate. Focalizzarsi sul bene reciproco e sull'affetto immutato per i figli sono i presupposti fondamentali per questo tipo di discorso.



Parlarne allo stesso modo - Alcune coppie preferiscono parlarne insieme ai bambini, altri separatamente. Quello che dovrebbe essere deciso insieme è il contenuto del discorso, per evitare di confondere le idee al bambino e di portarlo, anche se inconsapevolmente, a parteggiare per l'uno o per l'altro.



Non parlare mai male dell'altro - Esistono regole ben precise riguardo ai discorsi sulla separazione con i figli. Una di queste, ferrea, è non parlare mai male dell'altro genitore. Così come è importante non portare mai il bambino a prendere le parti di mamma o di papà. Eventuali sentimenti di vendetta, rivalsa e rabbia vanno gestiti tra adulti e lasciati lontani dai bambini.