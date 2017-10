Halloween: la “schiscetta” da paura!

Chi è convinto che il pasto veloce da consumare in pausa pranzo si limiti a un panino e un frutto, farà bene a cambiare idea: per qualcuno la “schiscetta”, come nell’Italia settentrionale si definisce il pranzo che ci si porta da casa, è un affare serio, come dimostrano le fantasiose e gustose creazioni a tema Halloween che alcuni lavoratori giapponesi hanno fotografato e condiviso su Twitter.