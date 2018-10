Occhio al guardaroba: l abito per Halloween forse c è già!

Occhio al guardaroba: lʼabito per Halloween forse cʼè già! Istockphoto 1 di 14 Istockphoto 2 di 14 Istockphoto 3 di 14 Istockphoto 4 di 14 Istockphoto 5 di 14 Istockphoto 6 di 14 Istockphoto 7 di 14 Istockphoto 8 di 14 Istockphoto 9 di 14 Istockphoto 10 di 14 Istockphoto 11 di 14 Istockphoto 12 di 14 Istockphoto 13 di 14 Istockphoto 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Che sia di pizzo o di velluto, poco importa: tutte abbiamo un capo nel nostro guardaroba che può essere facilmente utilizzato per essere in tema nella festa più paurosa dell'anno. D'altronde, quante volte ci siamo magari sentite dire, fosse anche per scherzo, che vestite in un certo modo sembravamo delle streghe? Bene, è arrivato il nostro momento allora!



Piume multicolor: un abitino nero nell'armadio l'abbiamo sicuramente e se anche fosse estivo il problema non si pone, perché in generale le feste per Halloween sono al chiuso (ammesso che non vogliamo andare a suonare i campanelli di casa). Un perfetto abbinamento per dare il tocco di magia è un accessorio piumato, nero ma non solo: sarà perfetto per Halloween, ma potremo giocarcelo pure a Carnevale e il risparmio è doppio. Un vero affare!



Leggero e misterioso: è il tulle. Idea super economica, ma di sicuro effetto. Avvolgiamoci in una nuvola di questo impalpabile tessuto nero per crearci una allure misteriosa e inquitante.



Vistosi ci piacciono: per la serie "facciamoci notare" un cappello a tema da acquistare ovunque, anche online, farà un effetto super scenografico e potremo abbinarlo a qualunque abito, senza contare che potremo riutilizzarlo anche l'anno prossimo. Viva la semplicità!



Vai col classico: velluto, è il must della prossima stagione. Non abbiamo ancora un tubino in questo elegante tessuto? Allora è proprio arrivato il momento di acquistarne uno. Che sia bordeaux, nero o blu l'importante è che poi si possa abbinare ad accessori adatti all'occasione: maschera, cappello o guanti saranno perfetti, soprattutto se accompagnati da trucco e unghie... da paura!



Evviva il recupero: niente tubino in velluto? Niente tubino nero? Niente tubino in pizzo? Se nel nostro armadio è rimasto solo un capo estivo magari bianco, recuperiamolo senza timori: una maschera d'effetto, magari super colorata, e un po' di tulle rosso da avvolgere sulle spalle saranno perfetti e faranno tendenza. Provare per credere!



Vedo-non-vedo: l'effetto super sexy anche in un abito lungo, magari acquistato in occasione di un matrimonio o di evento speciale, rimane comunque molto apprezzato: per aumentare il tasso di malizai, una maschera nera e le labbra rosso sangue faranno di noi delle streghe ammaliatrici.



Less is more: ormai sappiamo quanto la semplicità possa essere più che apprezzata: se abbiamo un abito nero liscio e scivolato, possiamo provare ad abbinarlo a scarpe "aggressive-style" o a un maxi cappello e gioielli a catena. Il tocco streghesco è garantito.



Vorrei ma non posso: infine, per chi proprio non riesce ad essere strega nemmeno per scherzo, non resta che ricorrere ad un abito arancione: se non è "zucca" è pan bagnato... Ovvero: chissenefrega di Halloween, stiamo insieme agli amici e divertiamoci in compagnia, con buona pace di fattucchiere e stregoni.