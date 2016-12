3 di 4 Afp

Come risparmiare in casa: quattro consigli per l'anno nuovo

<strong>Elettricità, una voce importante - </strong>Le bollette spesso piangono alla voce elettricità. Ma consumare meno non è complicato, anche se si ha una famiglia numerosa. Innanzitutto, è doveroso insegnare a tutti i componenti del nucleo familiare a spegnere luci e device tecnologici (anche lo stand by) quando si esce da una stanza. Per quanto riguarda la lavatrice, questa andrebbe sempre utilizzata a pieno carico e con il programma eco. Gli elettrodomestici di nuova generazione, infatti, sono in grado di eliminare le macchie anche a temperature basse e con lavaggi brevi. Lo stesso discorso vale per la lavastoviglie. Inoltre, è bene optare per le fasce di risparmio personalizzate sui consumi della famiglia.