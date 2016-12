Buoni propositi per l'anno nuovo: crea la tua lista

ACCETTA LE DIFFICOLTÀ – Le cose non vanno sempre come si vorrebbe, purtroppo: una malattia imprevista, la fine di una relazione, la perdita del lavoro possono metterci in crisi. Stare con il proprio dolore è un atto di coraggio: ascolta la sua voce e quando serve… piangi. Esprimere l'emozione alleggerisce l'anima. Riparti da qui: da come ti senti veramente.



IMPARA DAGLI ERRORI – La fine dell'anno, come il compleanno, segna il momento dei conti con se stessi. Cosa ti hanno portato questi mesi? Scrivi su un foglio le piccole sfortune e le cose andate male, le delusioni, i momenti no. Poi scrivi su tanti post it le lezioni che hai imparato attraverso queste situazioni: tutto quello che viviamo, soprattutto gli eventi negativi, contribuisce alla nostra evoluzione nella misura in cui accettiamo di vedere i segnali su ciò che non va e che vorremmo cambiare.



PURIFICATI – Il foglietto con le cose brutte dell'anno? Accendi una piccola candela e brucialo: guarda la carta che si consuma sulla fiamma e immagina che il potere negativo di questi eventi si annulli nel fuoco. In molte culture i fuochi di fine anno servono a bruciare simbolicamente l'anno vecchio rinnovando l'energia. Metti una lanterna sul davanzale di casa e accendila ogni sera, come augurio verso i tuoi nuovi desideri di benessere e felicità.



VIETATO RIMANDARE – Tutti abbiamo piccoli desideri che potremmo realizzare in qualsiasi momento e che continuiamo a lasciare… chiusi in un cassetto! Se desideri trovare un nuovo lavoro, perdere qualche chilo, migliorare qualcosa della tua vita il momento per farlo è adesso: inizia nelle vacanze di Natale, il tempo libero ti aiuterà a affrontare il tuo progetto con meno stress. Continuare nell'anno nuovo sarà più facile.



LA TUA GIORNATA IDEALE – Immagina la tua giornata ideale. Questo non significa che ogni giorno del nuovo anno sarà come lo desideri, ma scrivere su un foglio come idealmente vorresti organizzare la giornata ti aiuterà a riflettere su ciò che rende più felice. Svegliarti prima, fare più movimento, concederti una cena con gli amici: sono le piccole cose a migliorarci la vita. In fondo non è così impossibile riuscire creare un posto libero per qualcosa in grado di farci sorridere.



LASCIA ANDARE – Liberati da ciò che non ti rappresenta. La fine dell'anno è il momento giusto per abbandonare ciò che non vuoi più. Lasciar andare è rigenerante e aiuta a ripartire senza pesi inutili che soffocano la voglia di vivere. Una storia d'amore è finita? Metti in una scatola tutti i ricordi: regala, vendi, butta. Fai pulizia, dall'armadio al frigorifero. Se vuoi iniziare una dieta parti ripulendo casa dalle tentazioni e dai vestiti che rendono goffe le tue forme.



PENSA AL CORPO – Le ricerche mediche evidenziano che in Occidente conduciamo uno stile di vita sedentario, nocivo per la salute. Lunghe ore alla scrivania non hanno ripercussioni negative solo su schiena e articolazioni, ma possono rendere difficile la concentrazione, aumentare i disturbi dell'umore, rendere inquieti e depressi. Che tipo di moto fai ogni giorno? Se le commissioni quotidiane costituiscono l'unica attività motoria, è tempo di cambiare qualcosa nella tua routine. Scegli uno sport in grado di suscitare il tuo entusiasmo, darà la carica al corpo e alla mente.



CERCA LE DISTRAZIONI – Desideri scoprire come migliorare la tua organizzazione quotidiana? Analizza la tua giornata, scopri gli ostacoli che reputi più difficili da superare, trova i momenti in cui ti distrai. Eliminare le distrazioni inutili ti permetterà di avere più momenti liberi: tempo per te, da dedicare a chi ami e a ciò che alimenta la tua passione. Buon anno!