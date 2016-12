Sfrutta le Feste per pensare al tuo benessere

MATTINA GRINTOSA – "Il mattino ha l'oro in bocca”, recita un detto popolare. La scienza conferma: l'ora migliore per una passeggiata è fra le dieci e mezzogiorno, quando la luce è al massimo. Sei a casa dal lavoro? Svegliati, se necessario prima del resto della famiglia, e esci di casa, ben coperto. La velocità la decidi tu: corsa, camminata veloce o nordic walking se desideri migliorare la postura. Un'ora di buon passo, poi si torna a casa. Il buon giorno inizia dopo una doccia calda e una buona colazione.



TRATTATI BENE – Almeno durante i giorni delle feste non hai scuse. C'è tempo sufficiente per tirare un respiro di sollievo, sedersi un attimo e affrontare tutto con più calma. Non importa se si arriva dieci minuti in ritardo al pranzo con i parenti o mancano ancora i regali da impacchettare: fare le cose secondo il proprio ritmo naturale ha un valore impagabile, rilassa e libera la mente. Per una buona colazione non serve più di un quarto d'ora. Yogurt, frutta fresca, tè, spremute d'agrumi e centrifugati sono pronti in un attimo e reidratano l'organismo con un pieno di vitamine e antiossidanti.



MUOVITI – I dati delle ultime ricerche raccontano che trascorriamo un numero eccessivo di ore seduti. La vita sedentaria nuoce alla salute del cuore, può favorire disturbi dell'umore e depressione, senza contare gli effetti dannosi sul sovrappeso, problema in aumento in tutte le società occidentali. Quando puoi evitare l'auto, fallo! Esci a piedi o in bicicletta. È probabile che tu possa incontrare negozi che non avevi mai notato e allargare il cerchio delle persone che conosci, esplorando il solito quartiere attraverso punti di vista nuovi. Rendi ogni momento l'occasione buona per fare una corsa, salire per le scale a piedi, o aiutare qualcuno con un pacco: fitness e... gentilezza per vivere meglio.



CHE COSA TI EMOZIONA? – Almeno un giorno, durante le feste, fai in modo di dedicare un paio d'ore a una nuotata in piscina, da gustare in silenzio, bracciata dopo bracciata. L'acqua ha un potere rigenerante, aiuta l'elasticità del corpo, rende armonica la figura: in una recente indagine i nuotatori sono emersi come i partner perfetti, gli amanti maggiormente a proprio agio con il corpo. Odi l'acqua? Dedica una serata al ballo, o una lezione di tennis. Scegli il tuo sport: l'attività giusta è quella che ti mette un'allegria speciale, come da bambini.



DISCONNESSIONE – Essere gentili migliora le giornate e il nostro rapporto con il mondo. Attenzione, però, a non confondere la gentilezza con l'incapacità a dire no. Ti stanno proponendo una cena, ma la verità è che non ti va? Spiega come ti senti, in maniera rilassata e al tempo stesso ferma: "Ti ringrazio per l'invito, sarà per la prossima: adesso devo andare". Non è importante il motivo: evita di rispondere giustificandoti, meglio un "No, grazie" gentile ma deciso. Si tratta di imparare a esprimere agli altri come ti senti e avere il coraggio di scegliere ciò che rende più felice la tua giornata, scartando tutto il resto. Non tutti gli impegni che prendiamo sono realmente necessari, il problema è pensare che lo siano.



NUTRI LA MENTE – Finalmente la giornata è alla fine e hai un momento tutto per te. Puoi decidere di trascorrere le due ore successive guardando le notifiche di Facebook e chattando di cose divertenti. Oppure puoi scegliere di cercare le cose che ti interessano davvero e utilizzare una serata per qualcosa in grado di darti ispirazione. Bricolage, internet, cucina, informatica, lettura: la risposta non è un cosa, ma un come. Ogni attività può essere valida, purché contribuisca a stimolare la tua creatività. Se navighi su internet fallo in modo consapevole, attraverso ciò che ti interessa davvero. In questo mondo dove tutto corre in fretta spesso si finisce per passare il poco tempo libero, faticosamente guadagnato, in distrazioni e passatempi che ci lasciano poco. Rivaluta il tuo tempo, ecco la sfida per il nuovo anno.