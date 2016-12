Dimagrire al lavoro: la dieta in ufficio

07:00 - I tempi in cui facevi la barista sono finiti, per te lavorare significava stare in piedi, muoversi e non fermarsi mai. Con l’età cambia il tipo di lavoro, cresce l’ambizione, e ti ritrovi dietro a una scrivania otto ore, a volte senza il tempo di poter compensare con la palestra o con una passeggiata. Ingrassare di qualche chilo, allora, è inevitabile ma prendendo qualche precauzione potrai ritrovare il benessere e la forma fisica.

Non saltare mai la colazione: sì, è un ritornello che già conosci, ma la verità è che nella prima parte della giornata si bruciano più calorie, le stesse che ti permettono di arrivare a pranzo senza lo stomaco che brontola. Se vuoi rimanere in forma abbonda, ricordando che una colazione sana contiene carboidrati (complessi), frutta o marmellata senza zuccheri aggiunti, yogurt o latte.



Cerca di non mangiare fuori: non è sempre facile la sera riuscire a pensare al pranzo del giorno successivo e se proprio devi prendere qualcosa fuori meglio un sushi o un’insalata ricca. Se sotto l’ufficio hai un supermercato, approfittane con un’insalata pronta o una zuppa da riscaldare. Quelle del banco frigo non hanno conservanti né oli vegetali e sono perfette per la tua dieta.



Fai un po’ di ricerca: i servizi di consegna online hanno un’offerta che va ben oltre la pizza e il kebab. La tendenza è quella della ristorazione healthy: coinvolgi i colleghi e non ti sembrerà neppure di mangiare cibo dietetico.



Sfrutta l’ambiente per fare un po’ di moto: parla al telefono mentre cammini, sfrutta la pausa pranzo per fare qualche passeggiata e imposta un timer che ti ricordi di alzarti e fare due passi. Se il tuo ufficio non è al piano terra puoi usare le scale per mantenere attivo il tuo metabolismo: il risultato sarà maggiore efficienza nel lavoro e nel dimagrimento.



Metti un freno al languorino: un trucco per evitare di mangiare è lavarsi i denti, sarai meno tentata di cedere al cioccolatino. Uno snack a metà giornata però è salutare, l’importante è programmarlo prima: che sia un frutto o verdura cruda non importa, l’importante è non cedere ai carboidrati.



Ricordati di bere: l’acqua è un ingrediente necessario per la perdita di peso, in ufficio e anche a casa. Imposta un allarme ogni ora che ti ricordi di bere un bicchiere di acqua fresca, meglio se lontana dalla scrivania. Prediligere, poi, il tè verde alla caffeina darà uno scossone alla ritenzione idrica che ostacola non poco il successo di una dieta.



Sta’ lontana dai distributori automatici: trovare degli angoli relax con cibo sano, senza grassi idrogenati, è una battaglia che sta a cuore a molti ma che, purtroppo, ancora non è vinta. Il cibo delle “macchinette” aumenta il desiderio di zuccheri e non placa affatto il senso di fame, la presenza di grassi saturi e oli vegetali (tra cui il temibile olio di palma) è un rischio non solo per il peso ma per il tuo benessere. Insisti sull’acquisto di un mini frigo in cui puoi fare un po’ di scorta di yogurt, verdure monoporzione e frutta. Organizzando una spesa collettiva l’operazione sarà un successo.