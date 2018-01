Arriva la Befana: ecco qualche idea golosa e divertente per la calza

Cominciamo col dire che la calza della Befana deve essere bella piena, ma per non esagerare con i dolci e non svuotare il portafogli, l'idea furba è alternare a pacchetti molto piccoli dei regali più grandi e low cost.

Ovviamente per salvaguardare il budget meglio optare per una calza di medie dimensioni, quel che conta è che non manchi il carbone dolce, come sempre protagonista assoluto.



L'importante è scartare! in questa calza potremo mettere tanti pacchettini colorati e qualche dolcino, alternando pacchetti colorati con piccoli doni a grandi lecca lecca ben incartati. I bambini (e non solo loro!) amano scartare, dunque il consiglio è quello di impacchettare tutto, caramelle comprese!



Piccoli, ma utili: cosa mettere nelle calze? Lasciamo spazio alla fantasia: matite, mollette per capelli, burrocacao colorati, cappelli di lana, palline gommose, giochi da tavolo come lo shangai o la mini-dama, cuffiette per lo smartphone e chi più ne ha, più ne metta.



Indovina, indovinello: per giocare un po' con i nostri piccoli, ecco una caccia al tesoro divertente e coinvolgente. In questa calza oltre ai dolcetti, inseriamo cartoncini colorati sui quali scrivere indovinelli. Per ogni indovinello risolto potremo dare in premio monete d'oro (di cioccolato), matite, piccoli giocattoli che sappiamo faranno la felicità dei nostri bambini.



Tanta bontà: per i più piccini via libera alle calze di lana confezionate con cura e colme di dolci fatti in casa e giochi intelligenti. Alcune idee: maxi-biscotti dalle forme spiritose e molto decorati confezionati a uno a uno, gelatine realizzate con succhi di frutta, giocattoli in legno che stimolino la creatività, "tesori" da manipolare (palle gommose, collane speciali), pastelli e mini album da colorare.



Ci siamo anche noi! chi l'ha detto che la calza sia solo per i piccoli? Si tratta di un gesto d'affetto che fa piacere anche ai grandi. Per noi o per il nostro lui, una calza con un pensiero sarà sempre un gesto d'attenzione che ci farà scappare un sorriso, una carezza e un abbraccio. E di dolcezza noi abbiamo sempre tanto, tanto bisogno...