Anno nuovo tempo di pulizia, i dieci oggetti che dobbiamo tenere con noi

1) Cappello vintage – Che sia basco, coppola o borsalino non importa. Il cappello è un capo che non va mai gettato. Nel corso degli anni la moda cambia, la forma del viso e il nostro taglio di capelli influenzano il modo in cui ci vediamo allo specchio, e così il nostro vecchio cappello vintage può diventare l'accessorio di cui non possiamo fare a meno. Se è troppo eccentrico non abbiate paura: lo potrete utilizzare durante la prima festa in maschera.



2) Jeans skinny - E' capitato a tutti: dopo le grandi abbuffate natalizie il paio di jeans attillato che abbiamo nell'armadio non ci va più. Presi dalla rabbia, spesso, lo regaliano a un'amica. Avere un capo d'abbigliamento d'una taglia più stretta però può essere una motivazione per rimetterci in riga con l'alimentazione e impegnarci a dimagrire. Finchè non riusciremo a indossare di nuovo i pantaloni banditi dal menù torte e biscotti e limitiamo gli alcolici.



3) Coperta di flanella - La zia, la mamma o l'amica ce l'hanno regalata per i freddi mesi d'inverno, ma noi l'abbiamo nascosta in fondo all'armadio pensando di disfarcene con l'arrivo della bella stagione. Niente di più sbagliato: una coperta di flanella, anche se non ci piace la fantasia, è sempre utile quando siamo stanche e desideriamo solo di guardare un telefilm con una tazza di tè in mano o quando viene a dormire da noi un'amica.



4) Maglietta tributo - E' stato l'errore che abbiamo commesso tutti. Presi dalla foga, senza riflettere, abbiamo comprato una maglietta tributo del gruppo munsicale preferito durante l'adolescenza, ma che oggi non ascoltiamo più. Una t-shirt però può essere sempre utilizzata: rendetela moderna dipingendola con tempere per i tessuti, facendovi ispirare dalla fantasia. Se il risultato non vi piace potrete utilizzarla in palestra o al posto del pigiama.



5) Libro più brutto dell’anno - Lo teniamo sullo scaffale pronto per essere riciclato alla prima occasione. Ma conservare un libro che abbiamo comprato e che ci ha molto deluso può ricordarci di non acquistare d'impulso leggendo prima la trama.



6) Diario dell'anno passato - Appuntamenti, impegni, spese e pensieri. Sul taccuino che abbiamo in borsetta scriviamo di tutto, ma è la prima cosa che gettiamo alla fine dell'anno. Il diario dell'anno passato, però, potrebbe tornarci utile per confrontarci con noi stessi e non ripetere gli stessi errori.



7) Stampini per dolci - Abbiamo regalato dei biscotti per Natale e ora non sappiamo più cosa fare delle formelle? Anche se sono a forma d'albero o d'angioletto conservatele: i dolci devono essere prima di tutto buoni e non importa se ricordano le festività. Eventulmente potrete utilizzare gli stampini l'anno prossimo.



8) Pigiama con gli orsetti - Non disfatevi del pigiamone con gli animali che avete comprato durante l'ultima fiera di paese. Se avete un appuntamento galante tenetelo nascosto nell'armadio, ma nel momento in cui siamo stanchi o da soli in casa possiamo sfoggiarlo con tutta tranquillità.



9) Scatole da scarpe - Vi hanno regalato un paio di scarpe e non sapete come utilizzare la scatola? Cercate su internet come realizzare un portagioie o un soprammobile. Vi sorprenderà quante persone ve lo invidieranno.



10) Flaconi di crema solare - Vi sono rimasti dei flaconi di crema dall'estate scorsa? Non buttateli: la crema perde solo in parte il suo fattore di protezione. Se avete acquistato un prodotto con protezione 50+, ora ne possete uno con un indice di circa il 25.