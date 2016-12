Pilates: in forma con l'allenamento giusto 1 di 7 Istockphoto Istockphoto Pilates: in forma con l'allenamento giusto Il Pilates più classico: il Matwork, ovvero l'allenamento a corpo libero sul tappetino. 2 di 7 Istockphoto Istockphoto Pilates: in forma con l'allenamento giusto Pilates: gli attrezzi 3 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Pilates: in forma con l'allenamento giusto Esercizi al Reformer 4 di 7 Istockphoto Istockphoto Pilates: in forma con l'allenamento giusto Reforner: esercizi per le gambe 5 di 7 Istockphoto Istockphoto Pilates: in forma con l'allenamento giusto Pilates: esercizi al Reformer 6 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Pilates: in forma con l'allenamento giusto Acrobazie sulla Cadillac 7 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa Pilates: in forma con l'allenamento giusto Chair: il più "atletico" deglia ttrezzi per il Pilates leggi dopo slideshow ingrandisci

Come ci spiegano i trainer specializzati e i fisioterapisti del Centro Onze, eccellenza Medical Wellness & Beauty di Milano, il Pilates è un’ottima soluzione per la remise en forme ed è utile a molte categorie di persone ad esempio agli adulti sedentari che, a causa di fattori lavorativi o posturali finiscono per conservare il corpo in posizioni non corrette per lungo tempo e hanno bisogno di migliorare flessibilità e postura; molti vantaggi anche per chi non è più attivo e soffre di dolori cronici e vuole fare una ginnastica tonificante, oppure agli adolescenti, per migliorare la coordinazione e la consapevolezza della propria fisicità in un momento di sviluppo, in cui è importante lavorare per evitare l'insorgere di scompensi fisici che possono avere ricadute significative in età adulta. Il Pilates è anche un'ottima scelta per chi non è più giovane, quando è opportuno un approccio al fitness più delicato, anche se non per questo meno intenso. Questa disciplina aiuta infatti a contrastare l'artrosi, l'osteoporosi, la rigidità muscolare e persino le patologie neurodegenerative.



Ciascuno può individuare la tipologia di allenamento più adatta alla propria fisicità, scegliendo tra il matwork ovvero l’esercizio a corpo libero al tappetino, o l'allenamento con i macchinari.



Il primo è un allenamento più intenso e sfidante, indicato soprattutto per persone giovani e sane che vogliono, ad esempio, rimettersi in forma in minor tempo e tonificare alcune zone critiche come glutei, addome e fianchi. Si possono anche utilizzare piccoli attrezzi, come piccoli pesi, elastici, palle di gomma di varia dimensione, per rendere la muscolatura resistente e proporzionata. Il matwork richiede anche un maggiore impegno cardiovascolare e facilita l'aumento del metabolismo basale.



Il Pilates con i macchinari, grazie ad attrezzi come il Reformer, Cadillac e Chair, è particolarmente adatto a chi ha bisogno di uno scarico parziale del peso: grazie all’uso di cinghie e molle queste macchine consentono di affrontare gli esercizi con maggiore gradualità, gravando meno su schiena e articolazioni. E’ utile comunque per migliorare le prestazioni fisiche e per il rinforzo muscolare. Vediamo una ad una le singole macchine e a chi possono essere utili.



REFORMER: E’ il utilizzato e versatile degli attrezzi inventati da Joe Pilates; è un carrello mobile al di sotto del quale sono posizionate alcune molle agganciabili alla parte anteriore del telaio. Dalla loro numero e dalla tensione la resistenza dell’attrezzo e quindi l’intensità del lavoro scelto in allenamento. Nella parte posteriore del carrello sono agganciate due cinghie regolabili che scorrono su carrucole e terminano con maniglie e asole in cui inserire i piedi. Muovendo le cinghi con le braccia o con le gambe si mette in movimento il carrello in numerosi diversi esercizi relativi a tutti i distretti corporei. I movimenti inducono un accorciamento e una distensione della fibra muscolare.



CADILLAC - La Cadillac, o Trapeze Table, è una sorta di lettino a baldacchino le cui molle ricordano gli ammortizzatori di queste auto, da cui l’attrezzo prende nome. E’ composta da due tubi verticali da un lato e dall’altro, che risalgono per unirsi a due tubi orizzontali. Ai tubi verticali sono agganciate molle di differenti tensioni e regolabili a diverse altezze, mentre sui tubi orizzontali superiori scorre un trapezio mobile. Gli esercizi eseguiti con la Cadillac sono legati alla tonificazione globale, alla rieducazione funzionale, alla coordinazione e all’equilibrio.



CHAIR - E’ un attrezzo piccolo e versatile, in pratica una sedia con due maniglie regolabili in altezza e provvista di uno o due pedalini agganciabili a una o due molle. E’ l’unico attrezzo della tecnica Pilates che, per alcuni esercizi, ad esempio per i piegamenti sulle braccia o dove è richiesto di salire e scendere dalla seduta dell’attrezzo con le gambe, sfida un po’ il lavoro cardiovascolare.