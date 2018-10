5 ottobre 2018 05:00 Tumore al seno: ottobre è il mese della prevenzione Il controllo periodico è la migliore arma per vincere il cancro alla mammella che ogni anno colpisce una donna su otto

Una brutta bestia, anzi la peggiore: il cancro al seno resta la prima causa di morte per tumore nelle donne. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre cinquantamila nuovi casi di tumore del seno, che resta il più diffuso tra le persone di sesso femminile. Tuttavia una buona notizia c'è: grazie ai progressi continui in ambito medico e agli screening per la diagnosi precoce, al giorno d'oggi si muore meno che in passato di tumore del seno.



La prevenzione per quanto riguarda il tumore al seno, resta un'arma fondamentale che dobbiamo assolutamente utilizzare per combattere questa orribile patologia.

A partire dai 20 anni possiamo iniziare con l'autopalpazione almeno una volta al mese con regolarità, ma non è sufficiente per una prevenzione efficace: occorre proseguire con controlli annuali del seno eseguiti dal ginecologo o da uno specialista senologo affiancati a strumenti diagnostici quali la mammografia biennale (consigliata dopo i 50 anni d'età) o all'ecografia anche per donne giovani in caso di necessità.