Le virtù del resveratrolo, il potente antiossidante naturale

Il resveratrolo, oltre che nell'uva rossa, si può trovare nei mirtilli, nel succo di melograno, nei pinoli, nelle arachidi e nelle bacche di gelso. Si tratta di una molecola vegetale davvero preziosissima per la nostra salute, vediamo perché.



Il cuore prima di tutto: tanto per cominciare, i benefici del resveratrolo sono stati studiati "sul campo", quasi nel vero senso della parola. Infatti, si è notato che la popolazione della Francia meridionale, con abitudini alimentari analoghe a quella di alcune regioni degli Stati Uniti, è assai meno soggetta a patologie cardiovascolari. Pare che questa differenza sia dovuta al resveratrolo contenuto nel vino, abitualmente consumato dai francesi ben più che dagli americani: nella buccia degli acini dell'uva rossa si trovano infatti delle fitoalessine, ovvero sostanze si accumulano in numero maggiore in risposta all'attacco degli agenti patogeni. Tuttavia, meglio non alzare il gomito: gli effetti benefici verrebbero subito annullati dall'eccesso di alcol, meglio semmai integrare la dieta con prodotti presenti sul mercato.



Contro i radicali liberi: il resveratrolo è un ottimo antiossidante. Gli antiossidanti sono preziosissimi per la nostra salute perché combattono i radicali liberi, che sono davvero nocivi in quanto accelerano i processi di invecchiamento cellulare, deprimono il sistema immunitario favorendo l'insorgenza di numerose malattie e forme tumorali.



Bye Bye vecchiaia: il resveratrolo è perfetto anche come anti age in quanto svolge un'azione stimolante per la proliferazione delle cellule e la loro produzione di collagene, con un miglioramento notevole del tono della pelle ed un generale effetto antiaging.



Il cervello ringrazia: uno studio condotto dall'Istituto di Biomembrane e Bioenergetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari ha dimostrato che il resveratrolo è in grado di ripristinare la neurogenesi (cioè la produzione di cellule neurali) alimentando diversi processi cellulari, tra cui la proliferazione e la corretta funzionalità dei neuroni: proprietà utilissima per chi, ad esempio, è affetto da sindrome di Down.



Una memoria di ferro: il resveratrolo sembra avere effetti positivi sull'ippocampo, una parte del cervello fondamentale per le funzioni della memoria, dell'apprendimento e dell'umore. In Texas è stata condotta una ricerca che ha evidenziato come l'apprendimento e la memoria migliorino con il resveratrolo: la crescita e lo sviluppo di nuovi neuroni pare raddoppiare se si assume questa molecola. Stando a quanto emerso da questo studio, sembra che un trattamento a base di resveratrolo possa effettivamente prevenire il rischio di perdita di memoria negli anziani e potrebbe essere utile anche per la cura di patologie come la demenza di Alzheimer.



E per finire: ultima, non meno importante, è la capacità del resveratrolo di stimolare i processi coinvolti nella regolazione del ciclo cellulare e nella riparazione del DNA. Da alcuni studi risulta inoltre che le persone che seguono una dieta ricca di resveratrolo sarebbero meno esposte al rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari e anche del cancro, in quanto il resveratrolo blocca la produzione della ciclo ossigenasi, ovvero l’enzima che causa la crescita di cellule tumorali: e scusate se è poco!