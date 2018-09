Collagene: ottimo per i capelli e le unghie, fantastico per la pelle

Ultimamente se ne sente molto parlare, ma di questa proteina, il cui nome greco significa "generare colla", forse non si sa poi moltissimo.

Iniziamo col dire che il collagene è costituito da amminoacidi e che si trova nel tessuto connettivo del nostro corpo così come in quello degli animali. Questo composto è presente nelle ossa, nei muscoli, nella cartilagine, nei vasi sanguigni, nei capelli e naturalmente nella pelle, ove rappresenta il principale componente strutturale del derma.



Indispensabile: il collagene è prodotto naturalmente dal nostro organismo, in quanto fondamentale per il suo corretto funzionamento e per la riparazione e la crescita dei tessuti. Le fibre di collagene formano una fitta rete nella quale si sviluppano e si riproducono le cellule protegge e sostiene i tessuti molli del nostro corpo e li lega al nostro scheletro: potremmo dire che rappresenta una sorta di adesivo naturale che tiene insieme le parti del nostro corpo.



Mai senza: utilizzato come rimedio in caso di ustioni gravi della pelle e impiegato anche in medicina estetica come riempitivo, il collagene è una proteina fondamentale perché sostiene il tessuto connettivo costituendo così il supporto di ossa, muscoli, tendini e legamenti.



Dolori articolari, addio: la cartilagine articolare è composta quasi totalmente da fibre di collagene, responsabili della sua struttura. Con il passare del tempo, si possono verificare danni e rotture delle cartilagini, provocando dolori articolari, fragilità, rigidità e blocchi. Il collagene stimola la sintesi, la produzione e la crescita delle cellule cartilaginee: insomma, per vivere bene e fare sport occorre non scendere sotto i livelli di guardia.



Un'arma contro l'osteoporosi: il collagene è presente anche nelle ossa, che, quando l'età avanza, iniziano a perdere il loro equilibrio naturale diventando più fragile e facili alla rottura. Oltre a calcio e vitamina D, dunque, il collagene è un valido aiuto per mantenere in buona salute il nostro apparato scheletrico perché stimola la rigenerazione ossea mantenendone la densità minerale e migliorandone la solidità e la forza.



Occhio a unghie e capelli: chi lo direbbe? Anche le unghie sono costituite da collagene e la sua carenza ne provoca l’indebolimento. Anche i capelli hanno bisogno del collagene, che una volta assorbito viene utilizzato dai follicoli capillari per produrre cheratina, necessaria per una chioma sana e fluente. Le molecole di collagene hanno benefici effetti idratanti e riparatori della fibra capillare, trattengono l’acqua all'interno del capello prevenendone la disidratazione. Ma non basta: il collagene favorisce l’aumento del diametro dei capelli, rendendoli visibilmente più corposi e spessi.



La pelle ringrazia: il collagene è la principale proteina fibrosa della pelle. Le fibre di collagene forniscono l’infrastruttura per l’elastina, che mantiene l’elasticità della pelle, e per l’acido ialuronico, che trattiene l’umidità. La produzione naturale di collagene, però, non rimane costante con l'età: già a partire dai 25 anni inizia una lenta, ma inesorabile diminuzione della produzione della proteina che causa un progressivo indebolimento e cedimento della struttura dell’epidermide. Quando le cellule della pelle diventano meno attive, la rete di collagene, che dà fermezza e struttura, si rompe, la pelle diventa più sottile e disidratata e compaiono le prime rughe. È come se le fondamenta piano piano cedessero, causando crepe e avvallamenti. Praticamente, un disastro!



Fai il pieno: il collagene si trova fondamentalmente nelle carni animali e si può assumere per esempio gustando un buon brodo ottenuto con frammenti e ossa di vitello, oppure facendo frittatine di albume d’uovo o anche mangiando alcuni vegetali, tra cui i funghi. La vitamina C riveste un ruolo importantissimo nella produzione di collagene, favorendola e potenziandola. L’alimentazione tuttavia non basta a fornirci il giusto apporto di collagene, perché nella carne, che è la fonte più importante, si trova in una forma difficilmente digeribile e assimilabile: la dimensione molecolare del collagene, infatti, è troppo grande e non consente alla proteina di superare del tutto le barriere biologiche che la separano dal sangue.



Idrolizzato è meglio: se come detto la dieta non è sufficiente a garantire il corretto apporto di collagene, si può fare ricorso a integratori di collagene idrolizzato, ottenuto da un processo chimico che riduce le molecole in frammenti proteici di più piccoli che ne favoriscono la digestione e ne consentono il maggior assorbimento ed efficacia. In commercio ve ne sono molti, ma secondo alcuni studi la dose di collagene idrolizzato giornaliera dovrebbe essere compresa tra i 7 ed gli 11 grammi.



Ultimo, ma non meno importante: il consiglio furbo? Attenzione alla dieta: l'assunzione di zuccheri e carboidrati raffinati impedisce la sintesi di collagene. Quindi limitare il consumo di dolci non è solo un ottimo ausilio per una remise en forme da esibire con orgoglio in palestra, ma anche una buona abitudine per evitare l'invecchiamento del nostro organismo. Pelle, unghie, capelli e ossa ringraziano!