Dieci buoni motivi per bere l'acqua

Il buongiorno si vede dal mattino: una buona abitudine è quella di bere un bicchiere d'acqua appena svegli perché durante la notte l'organismo perde sali minerali fondamentali. A stomaco vuoto l'acqua tiepida contribuirà anche al buon funzionamento dell'intestino.



Accelera: bere l'acqua può aiutare nelle una diete dimagranti, perchè ha effetti positivi sul metabolismo e aiuta il corpo a eliminare le tossine.



Vai con gli aromi: se l'acqua pare troppo insipida e non invoglia possiamo aromatizzarla con la frutta di stagione. Alla sera riempiamo una caraffa e immergiamo fragole, oppure pesche, o anche fettine di limone con la buccia: al mattino avremo un'acqua dal sapore delizioso e con tanti sali minerali in più.



Un ottimo antipasto: studi recenti evidenziano come bere un paio di bicchieri d'acqua prima dei pasti aiuti nel processo di dimagrimento favorendo il senso di sazietà. Cogliamo dunque l'occasione per una remise en forme con acqua e limone: idratante, fresca e salutare.



Usa l'astuzia: ogni alimento contiene acqua in proporzioni variabili. Soprattutto nella bella stagione meglio prediligere insalate, verdura e frutta, anche frullata o centrifugata. L'importante è mantenersi idratati e non perdere sali minerali.



Mai senza: anche in ufficio manteniamo idratato il nostro corpo sorseggiando acqua durante la giornata. Reintegrare i sali minerali sarà utilissimo per combattere la stanchezza e sconfiggere il mal di testa.



Non ti scordar di me: se non siamo avvezzi a bere, può succedere di dimenticarsi completamente di sorseggiare l'acqua. In questo caso l'astuzia è quella di tenere sempre una bottiglietta a portata di mano o nella borsa: meglio abbondare che deficere.



C'è modo e modo: per favorire il drenaggio e aiutare la depurazione dell'organismo è meglio fare piccoli sorsi distanziati nel tempo. Quindi se di solito beviamo tutto d'un sorso, prendiamocela comoda ed evitiamo di svuotare il bicchiere come se stessimo concorrendo per il guinness dei primati.



Anche in cucina: per aumentare il potere saziante e favorire il ripristino dei liquidi, aggiungiamo acqua ai nostri piatti. Zuppe, passati di verdure e vellutate sono ottimi anche mangiati freddi e sono gustosi, economici e veloci da preparare.



Chiudi in bellezza: lo sapevano molto bene anche gli antichi Romani: le acqua termali sono altamente benefiche per il nostro organismo, la pelle e le articolazioni. D'altronde, non è un caso che le vasche termali si chiamino "spa": è l'acronimo per Salus Per Aquam, ovvero la salute attraverso l'acqua. Le virtù terapeutiche dei microelementi possono curare diverse patologie, senza contare che immergersi nell'acqua ha un meraviglioso effetto rilassante e rigenerante.