Ricomincio a fare sport (dopo essere stata ferma per anni)

07:00 - 1) Inizia per gradi - Secondo uno studio dell’Università di Copenaghen meglio allenarsi mezz’ora 3 volte la settimana piuttosto un’ora tutti i giorni. L’attività fisica costante e a bassa intensità permette all’organismo di rimettersi in moto senza traumi. Ne beneficeranno muscoli e sistema cardiovascolare, che torneranno alle condizioni in cui si era più allenate, senza avvertire troppa fatica o incorrere in rischi per la salute.

2) Se ti piace correre, inizia dalla camminata veloce - Per rimetterti in carreggiata ricorri a questo allenamento: cammina a passo spedito un giorno sì e l’altro no per due settimane. Inzialmente camminerai solo 20 minuti, poi 30, fino ad arrivare a un’ora. Dopo le prime due settimane di questo allenamento semplice, aggiungi 10 minuti di corsa, intervallandolo con la camminata veloce (es. 10 minuti di corsa e 20 di walking), finché il tempo del running non supererà quello del walking. Dopo un mese, sarai pronta per riprendere a correre.



3) Nella ripresa dello sport, avverti un calo motivazionale? - Evita di darti obiettivi troppo grandi, ma limitati a darti obiettivi raggiungibili in tempi ravvicinati. Ad esempio: “tra 10 giorni riuscirò a fare una seduta di step senza stancarmi”. I piccoli successi parziali rafforzeranno la motivazione.



4) Allenati in un ambiente gradevole - Una palestra che ti faccia sentire a tuo agio, frequentata da persone che conosci; oppure un parco immerso nel verde e ben attrezzato per chi fa sport all’aria aperta.