Le dieci invenzioni che ci aiutano ad essere belle

Questo stretto rapporto è emerso con chiarezza da un’indagine realizzata dalla Miller School of Medicine - University of Miami: per questo la tecnologia ha compiuto passi da gigante nel campo della medicina estetica, mettendo a punto nuovi strumenti capaci di migliorare il rapporto delle persone con il proprio corpo. Tra le nuove tecnologie al servizio della bellezza e dello stare bene, le donne apprezzano soprattutto i trattamenti di epilazione permanente (45%), il trucco permanente (42%), la manicure o pedicure (39%) e il ringiovanimento cutaneo (37%). Il fatto di sentirsi bella e curata ha un beneficio non solo estetico, ma anche psicologico: rafforza l’autostima (62%), aiuta ad accettare l’immagine del proprio corpo (58%) e più nel concreto permette di risparmiare tempo (52%) e di variare con facilità il proprio look (46%).



Sono questi i principali risultati di un monitoraggio condotto da Found! in occasione del Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia estetica Sies, appena concluso a Bologna, su 50 testate internazionali dedicate a scienza, tecnologia e attualità, e su un panel di 30 esperti nel campo dell’innovazione, della sociologia e della scienza applicata, per individuale le scoperte degli ultimi 150 anni che hanno concretamente trasformato le abitudini di vita delle donne. Ecco le prime dieci, seguendo un percorso cronologico.



LA PIASTRA PER CAPELLI – La sua prima versione risale al 1906, quando Simon Monroe brevettò un utensile composto da sette denti metallici che pettinavano i capelli, lisciandoli. Oggi si è notevolmente evoluta: è un elettrodomestico che serve per modificare la struttura dei capelli facendo ricorso al calore.



IL RASOIO PER DONNE - Il rasoio a lame monouso è stato brevettato per la prima volta nel 1895, ma la prima versione specificamente per le donne risale al 1915. Nel 1928 il produttore statunitense Col. Jacob Schick ha invece brevettato il primo rasoio elettrico.



L’ASCIUGACAPELLI – La prima versione è stata inventata nel 1920 a Racine, nel Wisconsin. L'idea di partenza fu unire l'aria che usciva da un aspirapolvere con un motore da frullatore. I primi asciugacapelli erano ingombranti, pesanti e poco maneggevoli, ma la loro utilità era indubbia. Furono così apprezzati che si studiarono migliorie fino ad arrivare ai modelli attuali.



LAMPADA ABBRONZANTE – In principio le lampade a raggi ultravioletti erano utilizzate sono per scopi medici, ma dagli anni Settanta alcune aziende hanno cominciato a sfruttarle per creare dei modelli abbronzanti, per scopi puramente estetici. I “lettini” solari hanno così cominciato a spopolare negli istituti di bellezza e a partire dagli anni Novanta c’è stato un vero e proprio boom della abbronzatura artificiale.



IL TEST DI GRAVIDANZA – Ci sono voluti molto studio e molti tentativi ma oggi i test sono affidabili, veloci e facili da adoperare. Negli anni ’80 sono comparsi i primi test diretti, mentre negli anni ’90 sono stati introdotti quelli con gli enzimi indicatori. Ora si presentano con display digitali e test di funzionalità precoce e si possono usare fin dal primo giorno in cui salta il ciclo mestruale.



L’EPILATORE ELETTRICO – E’ stato lanciato sul mercato nel 1986: è un piccolo apparecchio che “pizzica” e strappa con rapidità il pelo, rompendolo o estraendolo fino alla radice. L'epilazione meccanica può essere realizzata anche manualmente con pinzette o con un filo sottile da attorcigliare ai peli prima dello strappo, ma è sicuramente una manovra più complicata.



CUFFIA ASCIUGACAPELLI – E’ una tecnologia avanzata, che funziona in modo analogo al tradizionale casco, ma si collega alla bocchetta per l'uscita dell'aria calda dei tradizionali asciugacapelli.



TRUCCO PERMANENTE – E’ la soluzione ideale per chi vuole sempre un trucco perfetto, ma non ha il tempo o la voglia di realizzarlo tutti i giorni. Si tratta di una tecnica di pigmentazione dell’epidermide affine al tatuaggio: si esegue introducendo micro-pigmenti minerali nello strato superficiale dell’epidermide con un ago montato su un apposito apparecchio.



SPAZZOLA PER LA PULIZIA DEL VISO – Questa spazzola a micro-oscillazione è nata a Seattle nel 2011: deterge perfettamente la pelle in un minuto, liberando perfettamente i pori della pelle.



IL LASER PER USO MEDICO ED ESTETICO – La sperimentazione nel campo dell’epilazione con apparecchiature basate sull’emissione di luce coerente è iniziata poco più di due decadi fa, ma è solo nell’ultimo decennio che questo trattamento si è affermato realmente. Nel triennio 1995-1998 la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il primo laser specificatamente studiato per l'epilazione laser. Ci sono poi i laser specifici, come il Discovery PICO, per la rimozione di tatuaggi e delle macchie solari. Ci sono anche laser per la foto-epilazione, e per alcuni specifici disturbi legati alla menopausa.