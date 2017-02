Bellezza come natura comanda: le virtù dell’aceto di mele

Il proverbio dice che una mela al giorno leva il medico di torno. Anche se la scienza sostiene che le cose non stanno proprio così, tutti sono d’accordo nel ricordare che questo frutto delizioso contiene molte sostanze salutari, in particolare calcio, fosforo, magnesio, potassio, vitamine (in particolare la A e la C), e che ha un elevato potere disintossicante. Le stesse sostanze che si trovano nel frutto sono presenti anche nell’aceto di mele, soprattutto in quello naturale e bio. Diluito in acqua si può utilizzare come tonico, oppure per rendere sana e splendente la nostra chioma, specie se abbiamo i capelli grassi. Prima di utilizzarlo è comunque opportuno fare un piccolo test di tollerabilità, applicando un po’ di soluzione sotto il mento o nella parte interna del polso. Non va utilizzato prima di esporre la pelle al sole.



PER LA PELLE – Diluite l'aceto di mele con acqua tiepida, aggiungere tè verde e aloe vera. La soluzione può essere applicata direttamente sulla pelle, con un batuffolo di cotone, al mattino e alla sera. Se sono presenti brufoli e impurità si lascia in posa per un quarto d’ora sulla zona da trattare, poi si sciacqua: grazie alle sue proprietà antibatteriche e antivirali, l’aceto di mele è un ottimo antiacne naturale. Regolarizza la produzione di sebo, migliora l’ossigenazione dell’epidermide e la mantiene pulita.



PER I CAPELLI – Diluire 2 cucchiai di aceto di mele biologico in una tazza di acqua da 250 ml. Applicate la soluzione sui capelli dopo aver fatto lo shampoo, distribuendolo su tutta la chioma e sul cuoio cappelluto e massaggiandolo con delicatezza. Tenetelo in posa per un paio di minuti e poi sciacquate abbondantemente. L’aceto di mele può avere un odore piuttosto intenso che resiste al risciacquo, ma che scompare in fretta quando i capelli sono asciutti. In compenso stimola la crescita dei capelli, combatte la forfora, bilancia il ph dei capelli e del cuoio capelluto e ha un intenso effetto lucidante sulla chioma.