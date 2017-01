Porto gli occhiali: qual è il make up giusto per me?

PARTIMAO DAGLI OCCHIALI - In primo luogo, è bene scegliere le lenti anti-riflesso: sono più trasparenti di quelle normali e annullano, come dice il loro nome, i riflessi delle luci d’ambiente. L’occhio rimane dunque più visibile, in una sorta di “effetto nudo”. Per quanto riguarda la montatura, occorre sapere che più questa è piccola più gli occhi devono essere messi in risalto, con ombretti chiari e luminosi. Se le lenti sono di dimensioni un po’ più grandi ci si può sbizzarrire anche con nuances più scure e intense.



GLI OMBRETTI - Attenzione ai colori: se indossate una montatura colorata, la tinta dell’ombretto deve essere coerente. Vanno sempre bene i colori neutri, ad esempio i toni dei beige, l’avorio, il miele, il rosa chiaro. Chi porta montature di metallo o di colore nero può sbizzarrirsi con i colori che preferisce. In ogni caso vale la regola che il make up non deve mai “uscire” dalla montatura.



LE SOPRACCICLIA – Devono essere perfettamente curate, ben disegnate e definite, magari valorizzate dall’applicazione di un ombretto di colore chiaro che crei luminosità intorno all’arcata sopraccigliare. AMICO MASCARA – Il più adatto per chi porta gli occhiali è quello volumizzante perché “apre” lo sguardo e gli dà profondità, senza incorrere nell’inconveniente di portare le ciglia a contatto con la lente.



EYELINER - Ogni montatura toglie spazio allo sguardo: affinché gli occhi non sembrino ancora più piccoli, meglio disegnare con un tratto sottile e il più definito possibile. L’eyeliner e il mascara sono grandi alleati soprattutto di chi indossa lenti da miope, che tendono a rimpicciolire ancora di più l’occhio.



LE LABBRA - Se siete costrette a lasciare gli occhi più al naturale di quanto vorreste, puntate sulle labbra: osate con un rossetto dai toni decisi, che sposterà l’attenzione sulla bocca.