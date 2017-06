Aurora Giannarelli: bijoux frizzanti che illuminano l’estate

Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 1 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 2 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 3 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 4 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 5 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 6 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 7 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 8 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 9 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 10 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 11 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 12 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 13 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 14 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 15 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 16 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 17 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 18 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 19 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 20 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 21 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 22 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 23 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 24 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 25 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 26 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 27 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 28 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 29 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 30 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 31 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 32 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! 33 di 33 Ufficio stampa Ufficio stampa Aurora Giannarelli e i bijoux frizzanti e vivaci, illuminano l’estate! leggi dopo slideshow ingrandisci

Le collezioni Mercantia, attraverso un gioco sapiente di luci e colori, restituiscono all’accessorio l’antico ruolo di impreziosire e caratterizzare il look e la personalità di colei che lo indossa. Idee originali e versatili, che si adattano a qualunque tipo di outfit, dal più semplice e minimalista al più eccentrico e trasgressivo. Creazioni all’ultimo grido, che fanno tendenza, dettando le regole dell’essere alla moda. I gioielli Mercantia riscuotono infatti grandissimo successo anche tra le donne di punta del nostro panorama televisivo: Alessia Marcuzzi, Elisabetta Gregoraci, Luisa Ranieri, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Claudia Gerini e tante altre celebrities non hanno saputo resistere al fascino unico e senza tempo di questi meravigliosi bijoux.



Il brand offre un’ampia possibilità di scelta tra le moltissime linee che compongono le sue collezioni. I nomi di ciascuna di esse rievocano la passione della fondatrice per i viaggi alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali del nostro pianeta. La collezione Roma s’ispira ai monili dell’Antico Impero realizzati in oro e gemme, la linea Africa è un tributo all’arte tribale del continente lontano, i gioielli Hawaii con i loro colori sgargianti ricordano gli incantevoli paesaggi e lo stile di vita delle isole dell’Oceano Pacifico, la gamma California rievoca i gioielli delle dive di Hollywood negli anni di massimo splendore, i bijoux Tindari rendono omaggio alla tradizione artigiana della nostra Sicilia, la collezione Fuji dal carattere puro e sofisticato riflette l’essenza della cultura giapponese. Non mancano poi gioielli continuativi, Lux e Premium, che brillano per raffinatezza delle linee, lucentezza delle pietre e pregio dei materiali.



Aurora, da dove deriva la tua passione per la moda ed in particolare per gli accessori?

Quella per la moda è una passione innata, che porto dentro di me sin dall’infanzia. Prima di dedicarmi ai bijoux ho lavorato in altri settori, in particolare in quello della occhialeria, dove ho comunque potuto coltivare il mio naturale sentimento per la creatività. Credo che gli accessori, che da sempre abbelliscono gli abiti e i corpi femminili, rappresentino un linguaggio universale per le donne, le quali possono diventare portatrici dell’integrazione tra le culture, anche attraverso i bijoux che indossano. Il gioiello è il vero protagonista di ogni look: ne definisce lo stile e il carattere, comunicando emozioni.



Quando e come è nato il brand Mercantia?

Il marchio Mercantia è nato nel 2004, in seguito ad una pura casualità. In un periodo della mia vita in cui volevo dare una svolta decisiva al mio percorso lavorativo, durante un viaggio in Brasile con una mia amica, la nostra attenzione è stata catturata dai gioielli del luogo con pendagli che riproducevano immagini sacre. Quasi per gioco, abbiamo importato in Italia alcuni pezzi e creato una nostra collezione, che ha riscosso subito un grandissimo quanto inaspettato successo. Da quel momento è iniziata l’avventura!



Perché hai scelto il nome Mercantia per firmare le tue creazioni?

Posso parlare ancora una volta di un caso fortuito. All’epoca della nascita del brand, mio figlio Tommaso studiava per la maturità. E’ stato proprio lui, immerso nei testi di latino, a suggerirmi la parola “mercantia” che, nell’antica lingua, veniva utilizzata per indicare tutto ciò che costituisce oggetto di commercio. Mi è piaciuto subito l’accostamento tra il suono e il significato di questo termine.