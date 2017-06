Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 1 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 2 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 3 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 4 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 5 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 6 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 7 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 8 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 9 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 10 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 11 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 12 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 13 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 14 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 15 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 16 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 17 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 18 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 19 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 20 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 21 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 22 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 23 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 24 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 25 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia 26 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa Benedetta Boroli: scarpe per donne romantiche e d’avanguardia leggi dopo slideshow ingrandisci

Realizzare i desideri delle donne è l’obiettivo del brand Benedetta Boroli, come una freccia che centra il bersaglio. Creazioni contemporanee, femminili ed eleganti, che si distinguono per linee classiche, semplici e pulite, sfumature cromatiche intense e vivaci, eccellenza artigiana del Made in Italy, innovativi accostamenti di materiali tradizionali con quelli più moderni e tecnologici.

Milano, città d’adozione della giovane stilista, amante dell’architettura e delle proporzioni, è ispirazione e fil rouge delle sue collezioni: tecnologia e romanticismo, passato e futuro, tradizione ed innovazione si fondono in un equilibrio armonioso in ogni sua creazione.



Benedetta, quando hai scoperto la tua passione per la moda e per il design? Ricordi qualche episodio particolare della tua infanzia che abbia fatto accendere in te la scintilla per le calzature?

Nel mio caso posso proprio dire che la passione si tramanda. Mia nonna era una vera patita di scarpe, aveva degli armadi enormi in cui da bambina mi perdevo. Trascorrevo pomeriggi interi nelle sue stanze, la mia fantasia prendeva il largo e mi ritrovavo quasi inconsapevolmente a “sfilare”, indossando i suoi tacchi, di ogni foggia e colore…Durante gli anni del liceo mi piaceva moltissimo disegnare, scarpe in particolare. Navigavo su internet alla scoperta di nuovi brand di cui, quasi per gioco, cercavo di riprodurre i modelli.



Qual è stato il tuo percorso formativo?

Dopo la maturità, mi sono trasferita a Milano per frequentare la facoltà di Economia e gestione dei beni culturali. Provenendo da una famiglia di imprenditori, la cosa più naturale per me è stata quella di intraprendere un corso di studi tradizionali. La materia economica, infatti, rispondeva a quei valori che mi erano stati trasmessi sin dall’adolescenza. Non mi ero ancora soffermata sulla mia naturale predisposizione per la creatività, implicitamente sceglievo la strada più affine al mio ambiente di nascita, accantonando i miei più intimi obiettivi personali. Dopo la laurea, ho lavorato nelle produzioni di due televisioni per bambini, Disney Channel e Dea Kids, e in Sky Italia, ma ben presto ho realizzato che quella non sarebbe stata la mia strada… e finalmente la mia vocazione è uscita allo scoperto! Mi sono iscritta ad un corso di design e sviluppo collezione e ad un corso di modelleria e prototipia presso l’Ars Sutoria di Milano, scuola di respiro internazionale, che mi ha fornito importanti competenze tecniche, permettendomi anche di creare un network di ampio respiro nel settore. Successivamente mi sono trasferita per circa un anno in Veneto, nelle zone della riviera del Brenta, e lì ho maturato un’esperienza diretta a contatto con le realtà artigiane del territorio, in particolare con un’azienda di consulenza in materia di design calzaturiero. Ho così potuto seguire in prima persona tutto l’iter del processo produttivo: dalla creazione dei concept, alla scelta dei materiali, sino al confezionamento dei prototipi da sottoporre ai clienti. Ho così appreso i segreti per la realizzazione di una vera e propria collezione.



Quando è nato il marchio Benedetta Boroli? Qual è il significato del tuo logo, una freccia stilizzata che sembra puntare dritto verso l’obiettivo?

Il mio brand è nato con la collezione SS17, oggi in vendita nei negozi. Al momento ho presentato la mia seconda collezione per l’inverno e a breve sarà la volta della prossima primavera-estate… Desideravo un logotipo evocativo, che desse immediata riconoscibilità al mio marchio. Dopo una lunga ricerca, la scelta è ricaduta su una freccia stilizzata, non secondo i canoni navahos, ma più essenziale e all’avanguardia. Tirare con l’arco è un mio hobby e la tecnologia è un elemento fondante delle mie creazioni, volevo che questo aspetto trasparisse dalla prima immagine del mio prodotto. Si tratta inoltre di una freccia verticale, che simboleggia la volontà di raggiungere un obiettivo, ma che al tempo stesso trasmette la sensazione dell’altezza dei tacchi. Anche le lettere del mio nome, tutte minuscole e in abbinata al logo, sono molto verticali e puntano verso l’alto!