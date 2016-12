Storie di sesso: alla scoperta della letteratura erotica

1 IL METODO VALÉRIE – Scritto da Valérie Tasso, Il metodo Valérie. Sesso e seduzione: come diventare infallibili è il libro scritto dall'autrice dopo Diario di una ninfomane. Un vero e proprio manuale per scoprire i segreti dell'erotismo e della seduzione.



2 IL DELTA DI VENERE – I racconti erotici scritti da Anaïs Nin si immergono nella sessualità femminile con descrizioni disinibite e voluttuose. Perfetto per chi ha voglia di ritrovare la connessione con il piacere. Il delta di Venere, da cui è stato tratto un film nel 1995, è un viaggio nei misteri del corpo e della psiche.



3 LE ETÀ DI LULÙ – Grandi passioni e attese che infuocano di desiderio: nel libro Le età di Lulù la spagnola Almudena Grandes racconta un erotismo torbido e intenso, fra grandi amori e tradimenti. Per cedere al proibito almeno con l'immaginazione.



4 CINQUANTA SFUMATURE – La trilogia dell'inglese Erika Leonard, meglio nota con lo pseudonimo E. L. James, ha elettrizzato milioni di lettrici e scalato le classifiche mondiali. Stile leggero e scorrevole per una storia dove non mancano prodezze sessuali e stereotipi portati all'estremo: Cinquanta sfumature di grigio, nero e rosso stuzzica con una punta di voyeurismo.



5 HISTOIRE D'O – Scritto da Pauline Réage, pseudonimo dell'autrice francese Dominique Aury, Histoire D'O esplora il tema del dominio e della sottomissione. Il racconto di un apprendistato erotico come esplorazione del sesso e di se stessi.



6 ADA O ARDORE – Ambientazione di fantasia e malizia per Vladimir Nabokov, che nel romanzo Ada O ardore, scritto nel 1969, immagina la vita di una famiglia russa fra routine quotidiana e passioni tumultuose. Escalation erotica pagina dopo pagina.



7 LA VITA SESSUALE DI CATHERINE M. – L'autrice, Catherine Millet, ripercorre la sua vita sessuale condividendo, pagina dopo pagina, desideri e voglia di sperimentazione. La vita sessuale di Catherine M. stuzzica la curiosità fra esperienze ad alto tasso erotico e il tentativo di capire la natura femminile.



8 STORIA DELL'OCCHIO – La passione fra il narratore e la fidanzata Simone diventa il pretesto per gettare uno sguardo nel brivido delle avventure erotiche giovanili. Il romanzo di Georges Bataille, Storia dell'occhio, è stato scritto sotto pseudonimo nel 1928, e sfida il lettore con un tuffo nella voglia di perversione propria dell'adolescenza.



9 OGGI SONO TUA – Scritta nel 2009, la raccolta erotica Oggi sono tua mescola eccitazione e paura. L'autrice Mary Gaitskill entra con coraggio in un turbine di emozioni profonde, in grado di esplorare sentimenti difficili come la vergogna, l'ossessione, il pudore.



10 MONSIEUR – Il legame intrigante con un uomo più vecchio: Emma Becker ha solo 22 anni quando scrive Monsieur, dal sapore intenso e autobiografico. Pagina dopo pagina il desiderio si nutre di incontri clandestini e attese logoranti: il ritratto di una passione da cui è difficile staccarsi. Buona lettura!