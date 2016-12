Come rendere più eccitante il sesso

PILOTA AUTOMATICO – In un rapporto di coppia di lunga data spesso finiamo per azionare il pilota automatico, soprattutto nel sesso, che riguarda la nostra parte più istintiva e autentica. Prima di rivolgerti al partner recupera la connessione con la parte più intima di te. Regalati un rituale quotidiano con un bagno aromatico e un massaggio con olio vegetale. Impara a toccare con rispetto e amore il tuo corpo, inizia a lasciarti guidare dalle tue sensazioni. Lentamente ritroverai il contatto con la tua parte più istintiva.



ACROBAZIE – Discipline come lo yoga aiutano il benessere fisico e mentale, perché allenano la muscolatura, rilassano la mente e rendono più armonioso il fisico. Se ti senti impacciata e poco dinamica, non sarà un reggiseno di pizzo a ribaltare la situazione. Ognuno di noi ha un lato sexy, tuttavia per essere collegati con questa forza vitale abbiamo bisogno di vivere il nostro corpo come un alleato e amico. Muoviti! Dalle scale al corso di nuoto sfrutta le occasioni della giornata per riavvicinarti alla tua fisicità autentica e inizia a percepire la tua energia.



QUESTIONE DI PELLE – L'epidermide è la prima carta d'identità con cui ci presentiamo al mondo, ecco perché è importante curare la sua idratazione e sentirsi bene nella propria pelle. Il massaggio ayurvedico, differente a seconda della tipologia costituzionale, aiuta a riequilibrare il sebo e ritrovare vitalità. Cosa ne dici di un massaggio a due? Favorire il rilassamento profondo è una questione fisica… e di testa. Coinvolgi il partner in modo alternativo: dormire nudi, una doccia insieme, due giorni da dedicare solo a carezze profonde aiutano a svegliare il desiderio e ritrovare la complicità.



INSIEME A LUI – Sì alle sperimentazioni, le nuove posizioni e… il prenderla sul ridere. La capacità di divertirsi insieme è fondamentale perché ci permette di non prenderci troppo sul serio e al tempo stesso allontana l'ansia per la performance. Il sesso non è una gara, né un modo per dimostrare la propria bravura. Il vero traguardo è riuscire a fidarsi così tanto del proprio corpo e del rapporto di autenticità con il partner da accettare di lasciarsi andare. Smetti di vivere esclusivamente nella testa e inizia a sperimentare con gioia il tuo piacere, ecco il primo passo per accendere il desiderio e migliorare la relazione di coppia.