Il segreto per un matrimonio felice? Andare a dormire nudi

13:50 - Dormire senza veli, con la pelle a contatto con le lenzuola e il corpo nudo del partner, è il segreto per un matrimonio felice. Le coppie che non indossano niente a letto sono più soddisfatte della loro relazione rispetto a quelle che mettono strati di tessuto come barriera tra sé e la propria metà. Questo il risultato di un sondaggio condotto su mille britannici per conto della Cotton Usa.

Tuta vietata - Tra gli intervistati il 57% di coloro che dormiva nudo ha dichiarato di essere contento del proprio rapporto di coppia in confronto al 48 % di chi indossa il pigiama, al 43% di chi usa la camicia da notte e e al 38% che usa le tutone.



"Non siamo mai stati più felici" - Il 33enne Stephen McKensie ha detto: "Dormo nudo da sei anni ed è molto più comodo del pigiama o dei boxer. Anche mia moglie non indossa nulla e non siamo mai stati più felici. La nudità aiuta a rilassarsi".



Più apertura e intimità - Stephanie Thiers-Ratcliffe della Cotton Usa ha detto: "Ci sono molti fattori che possono influenzare il successo di una relazione. Uno di questi è l'ambiente in camera da letto. Le lenzuola sono morbide a contatto con la pelle e incoraggiano l'apertura e l'intimità tra le coppie. Questi elementi che contribuiscono ad aumentare la felicità".



Anche l'educazione conta - La ricerca ha rivelato che anche il galateo del partner nella stanza da letto ha il potere di influenzare la felicità nella relazione. La metà degli intervistati è infastidita da chi mangia a letto, mentre il 59% detesta la biancheria sporca gettata sul pavimento e il 23%, invece, odia quando il partner dorme con i calzini.